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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 8 gözaltı

İHA

Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde kaçakçılara yönelik yaptıkları eş zamanlı operasyonlar sonucu çok sayıda kaçak sigara ve teknolojik alet ele geçirirken, olayla ilgili 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde bulunan 2 iş yeri ve 7 ikamette yaptıkları eş zamanlı operasyon sonucu 16 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara, 24 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 19 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili 8 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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