Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde kaçakçılara yönelik yaptıkları eş zamanlı operasyonlar sonucu çok sayıda kaçak sigara ve teknolojik alet ele geçirirken, olayla ilgili 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde bulunan 2 iş yeri ve 7 ikamette yaptıkları eş zamanlı operasyon sonucu 16 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara, 24 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 19 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili 8 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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