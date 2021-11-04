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Güneydoğu’nun sektörel ihracat rekortmeni hububat ve bakliyat oldu 172 ülkenin sofrasını Güneydoğulu ihracatçılar donattı Bölgeden 172 ülkeye 2 milyar 356 milyon 866 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı

İHA

Güneydoğu’nun sektörel ihracat rekortmeni hububat ve bakliyat oldu 172 ülkenin sofrasını Güneydoğulu ihracatçılar donattı Bölgeden 172 ülkeye 2 milyar 356 milyon 866 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı

Güneydoğu’nun ve Gaziantep'in ihracat şampiyonu olan hububat sektörü bölgeden yılın 10 aylık sürecinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 27,3 artışla 2 milyar 356 milyon 866 bin dolarlık ihracata imza attığını açıklayan Başkan Mahsum Altunkaya ihracatçıları kutlayarak, “Tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerini yakından izlemek ve beklentileri karşılayacak yenilikleri hayata geçirmek küresel pazarlarda önemli avantajlar sağlayacaktır. Unutmayalım ki, tüketici beklentileri tüm sektörlerdeki yenilikler için ana itici güçtür” dedi.
GAİB hizmet binasında Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu gündemi değerlendirerek Ekim 2021 dönemi ihracat rakamlarını masaya yatırdı. Ekim 2021 döneminde rekor bir artışın yaşandığını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya Ekim ayında bölgeden toplam 285 milyon 57 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade ederek 2021 yılsonu hedeflerine ulaşıldığını sözlerine ekledi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Mahsum Altunkaya, “ Türkiye olarak dünyada ki pazar payımızı korumak ve yeni pazarlara ulaşmak için gıda üretim ve ihracatında da yenilikçi yaklaşımlara ağırlık vermek zorundayız. Sektördeki teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni ürünler, yeni ambalaj türleri, yeni formülasyonlar ve yeni pazarlara yönelmeliyiz. Tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerini yakından izlemek ve beklentileri karşılayacak yenilikleri hayata geçirmek pazarda önemli avantajlar sağlayacaktır. Unutmayalım ki, tüketici beklentileri tüm sektörlerdeki yenilikler için ana itici güçtür” dedi.
Ekim’de Güneydoğu’dan 285 milyon 57 bin dolarlık ihracat
Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 27,3’lık artışla 285 milyon 57 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “Ekim ayında Türkiye genelinden toplam 903 milyon 561 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı gerçekleşirken bu tutarın yüzde 31,5’lik bölümü olan 285 milyon 57 bin dolarlık kısmı Güneydoğulu ihracatçılarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Hepsini yürekten kutluyorum. Bölgemizden bu süreçte 172 ülkeye yönelik gerçekleştirilen ihracatta ülke gruplarında en fazla ihracat Ortadoğu Ülkelerine gerçekleştirilirken ülke bazlı ihracatta ise en fazla ihracatımız Irak’a yapılmıştır” ifadelerini kullandı.
Türkiye'den 10 ayda 7 milyar 319 milyon 641 bin dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi
Türkiye'nin HububatBakliyatYağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü yılın OcakEkim dönemindeki ihracatı 7 milyar 319 milyon 641 bin dolara ulaştı, geçen yıla göre yüzde 23,7 artı. Yine aynı dönemde bu rakamların yüzde 32,2’lik kısmı olan 2 milyar 356 milyon 866 bin dolarlık kısmı Güneydoğulu ihracatçılar tarafından 172 ülkeye gerçekleştirildi.
Ortadoğu Afrika ve ABD ülkeleri hububat bakliyat ihracatçının gözdesi
Güneydoğulu ihracatçıların ürünlerini en fazla 1 milyar 277 milyon 120 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine gönderdiğini de belirten Başkan Mahsum Altunkaya, “Bölgemiz ihracatının en fazla sektörel ihracatında ilk sırayı 1 milyar 277 milyon 120 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri alırken ikinci sırada 640 milyon 493 bin dolarla Afrika ülkeleri ve üçüncü sırada 246 milyon 778 bin dolarla Amerika ülkeleri yer aldı. 172 ülkeye bölgemizden ihracat gerçekleştirirken en fazla ihracatımızda ilk sırayı 721 milyon 106 bin dolarla Irak alırken ikinci sırada 205 milyon 402 bin dolarla Suriye ve üçüncü sırada 172 milyon 479 bin dolarla İran yer aldı” şeklinde konuştu.
Makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ihracat şampiyonu
Altunkaya ürün bazlı ihracata da değinerek, “Türkiye hububat ve bakliyat ihracatçıları yılın 10 ayında en fazla geliri 1 milyar 35 milyon 928 bin dolarla bitkisel yağlardan kazandı. Geçen yılın aynı dönemi göre ihracatı yüzde 42,7 artan bu ürünü 989 milyon 650 bin dolarla bisküvipasta ve 923 milyon 107 bin dolarla buğday unu ürünü takip etti. Ürün bazlı ihracatta Güneydoğulu ihracatçılar ise yılın on aylık sürecinde en fazla 476 milyon 32 bin dolarlık makarna ihraç ederken bu ürünü 445 milyon 456 bin dolarla bitkisel yağlar ve 418 milyon 428 bin dolarla buğday unu takip etti” diye konuştu.

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