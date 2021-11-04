Sınır ötesine 200 ton kömür yardımı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Kış Gelmeden, Sen Gel' projesi kapsamında Suriye'deki iç savaş nedeniyle zorlu kış koşullarında yaşayan mağdurlara 8 tır kömür yardımında bulundu. Yardım tırları, Suriye'deki çadırlar ile briket evlerde kışı geçiren mazlumlara kömür ulaştırmak üzere yola çıktı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Kış Gelmeden, Sen Gel' sloganı ile Suriye'de terörden arındırılmış bölgelerdeki çadırlarda ve briket evlerde zorlu koşullarda kışı geçiren mazlumlara yardım elini uzatmak için çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında soğuk kış aylarında çadırlarda ve briket evlerde yaşayan mazlumlara ulaştırılmak üzere yardımseverlerin destekleri ile temin edilen 8 tır yakacak kömür Gaziantep'ten yola çıktı.



"Kış Gelmeden, Sen Gel diyerek mağdurlara kömür yardımı ulaştırıyoruz"

Yardım tırlarının Suriye'ye hareketi sırasında açıklamalarda bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Yaklaşık 11 yıldır devam eden Suriye iç savaşı nedeniyle insanlar evlerinden ve yurtlarından oldu. Bu insanlar bugün çadırlarda ve briket evler zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Şuanda kış da geldi ve havalar soğudu. Biz de bu nedenle Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği olarak 'Kış Gelmeden, Sen Gel' projesi kapsamında bugün Suriye'ye 200 tondan oluşan 8 tırlık kömür yardımını gönderiyoruz. Umuyoruz ki kardeşlerimiz bu kışı biraz daha sıcak geçireceklerdir. Bu kömür yardımları Suriye'nin ElBab, Cerablus, Kabbasin bölgesindeki çadırlarda ve briket evlerde yaşayan kardeşlerimize ulaştırılacak. Bu yardımlar için bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, Allah kabul eylesin. Kampanyaya destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa İl Temsilcisi Eyüp Yaşar ise "Soğuk kış günleri geldi. Suriye'de zorlu kamp koşullarında yaşamaya çalışan kardeşlerimiz üşüyor. O yüzden biz bugün o bölgelere 8 tır kömür gönderiyoruz. Bu kömürleri bizzat oradaki kardeşlerimize götürüp dağıtacağız. Bağışçılarımızda Allah razı, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından içerisinde toplam 200 ton kömür bulunan 8 tır, Suriye'deki iç savaş nedeniyle çadırlar ile briket evlerde kışı geçiren mazlumlara kömür ulaştırmak üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.