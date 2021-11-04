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Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Lüks aracı kundaklanan vatandaş yaşananlara tepki gösterdi Tüplü araç şans eseri patlamadı, facianın eşiğinden dönüldü

İHA

Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Lüks aracı kundaklanan vatandaş yaşananlara tepki gösterdi Tüplü araç şans eseri patlamadı, facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep'te park halindeki lüks bir araç, bir ayda 4 kez kundaklandı, kundaklama anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kundaklama sonrası aracında büyük çapta hasar oluşan vatandaş, yaşananlara tepki göstererek şüphelilerin bulunmasını istedi. Alev topuna dönen tüplü aracın şans eseri patlamaması ise faciayı önledi.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Demirkıran isimli vatandaşın aracı, bir ay içerisinde evinin önünde park halindeyken 4 kez kundaklandı. Yaşanan kundaklama olayları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, Demirkıran'ın aracında büyük çapta hasar oluştu. Son bir ayda dört kez aracı kundaklanan vatandaş, yaşananlara isyan ederek kimseyle husumetinin bulunmadığını ve aracını kundaklayanların bir an önce bulunmasını istedi.

Araca önce yanaştılar, sonra da benzin döküp yaktılar
Yaşanan kundaklama anlarından biri ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahısların önce bölgede yaya olarak keşif yapması, sonrasında ise başka bir araçla Murat Demirkıran'ın aracının yanına yanaşması ve araca benzin dökerek yakması saniye saniye yer aldı. Yakılan aracın bir anda alev topuna dönmesi dikkat çekerken, olay sonrası aracın arka kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kundaklanma olayları sonrası tüplü aracın şans eseri patlamaması ise faciayı önledi.

"Aracım bir ayda 4 kez kundaklandı, aracın bagaj kısmı tamamen yandı"
Aracının bir ay içerisinde 4 kez kundaklandığını söyleyen ve şüphelilerin bulunmasını isteyen Murat Demirkıran, "Aracım bir ayda 4 kez kundaklandı. Bu kundaklamaların 2'si küçük çaplı, 2'si ise büyük çaplıydı. Son kundaklama olayında aracın bagaj kısmı tamamen yandı. Kim olduklarını da bulamadık. Son olayda zaten hemen güvenlik görevlisi yangına müdahale etti. Yoksa benim aracın yanındaki araçlar da yanacaktı. Bizim araç zaten kendinden tüplü, onun patlamaması da büyük bir faciayı önledi. Şüphelendiğim kimse yok, kimseyle bir sorunum, bir sıkıntım da yok ama neden böyle oldu bilmiyorum. Bunu yapanlar kısa sürede bulunur diye düşünüyoruz" dedi.

"250 bin liralık aracımda 70 bin liralık hasar oluştu"
Aracını alevler içerisinde görünce büyük şok yaşadığını belirten ve 70 bin liralık hasar oluştuğunu söyleyen Demirkıran, "Aracımı o halde gördüğümde başımdan kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Aracımın fiyatı 250 bin lira civarındaydı ama bu olaydan sonra çok hasar aldı ve çok değer kaybetti. Aracı servise gönderdim, yaklaşık 70 bin lira masrafı var ve tamir için 2 ay süre verdiler. Biz çok mağdur olduk. O yüzden bu işin arkasında kim varsa bulunmasını ve ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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