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Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son Sanayi kenti Gaziantep’in ara eleman ihtiyacı gideriliyor

İHA

Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son Sanayi kenti Gaziantep’in ara eleman ihtiyacı gideriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Mesleki Eğitim Yoluyla Çıraklığı Destekleme ve Yaygınlaştırma" projesi sayesinde kentte öğrenimini yarıda bırakan gençlerin hem meslek kaygısına son veriliyor hem de sanayi kenti Gaziantep’in ara eleman ihtiyacı gideriliyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sanayi, ticaret ile esnaf ve sanatkarlar odalarının yanı sıra çok sayıdaki kurum ve kuruluşun destekleriyle yürütülen "Mesleki Eğitim Yoluyla Çıraklığı Destekleme ve Yaygınlaştırma" projesiyle eğitim hayatlarını yarıda bırakan gençler meslek sahibi oluyor. Bu kapsamda lise eğitimi görmeyen ya da yarıda bırakan gençlerin hem sanayi kentinde ara elaman ihtiyacını karşılaması hem de eğitim görerek, meslek edinmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde kentte 6 olan mesleki eğitim merkezinin sayısı 49'a çıkarıldı. Eğitim almaya başlayan gençler, 1 gün okul ve 4 gün işletmede olmak üzere 5 günlük programa dahil ediliyor. Böylelikle sigorta yapılan ve asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş alan gençlerin sayısı geçen yıla göre iki kat arttı. Eğitimin ardından Avrupa Birliğinin verdiği Europass Belgesi de alan gençlerle sanayi kentinin ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.
3 bin 600 olan öğrenci sayısı 8 bin 500'e çıktı
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, Gaziantep'te sanayide yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla kalfa, usta, çıraklık uygulamalarını yürüttüklerini söyledi.
Mesleki eğitim merkezi modelinin daha önce çıraklık adıyla anıldığını ifade eden Kafadar, "Şu an 9. sınıfta Mesleki Eğitim Programı'na kayıt olan öğrencilerimiz bir işletmeyle sözleşme imzalıyor. Gençlerin sigortalarını okul yapıyor, asgari ücretin yüzde 30'u kadarını da maaşlarını işletmeden alıyorlar. Okulu bitirdiklerinde meslek lisesi diploması ve ustalık belgesine sahip oluyorlar. Öğrencimiz kendini geliştirip okumak isterse üniversite sınavlarına girerekten lisans eğitimi alabiliyor" dedi.
Kafadar, öğrencilere 4 yıllık eğitimin ardından Avrupa'da geçerli mesleki yeterlilik belgesi verildiğini dile getirerek, "Daha önce ilimizde 6 mesleki eğitim merkezi vardı. 43 meslek lisesinde mesleki eğitim merkezi açarak bu sayı 49'a çıkarıldı. İlimizde 3 bin 600 olan meslek eğitim merkezlerimizdeki öğrenci sayımızı 8 bin 500'e çıkararak Türkiye'de İstanbul'un ardından ikinci sıraya geldik. Bu programa başlarken bir hedef kitlemiz vardı. Ortaokulu bitirmiş ama liseye kayıt yaptıramamış 6 bin 556 öğrencimiz vardı" ifadelerini kullandı.
“Gençlere fırsat sunuyoruz”
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Murat Geç ise liseye kayıt yaptırmayan gençlere fırsat sunduklarını belirtti.
Bu anlamda belediye olarak programı tanıtmak ve lojistiğini sağlamak amacıyla destek verdiklerini aktaran Geç, "Çocuklarımızın önce mesleki kabiliyetlerini ölçüyoruz. Sonra haftada 4 gün çalışıp, işini uygulama yaparak öğrenebileceği evine yakın iş yeri buluyoruz. 4 yıl sonra meslek lisesi mezunu, ustalık ve Europass belgesi sahibi yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren böylesi önemli konuda seferberliğimize katılım çok önemli" şeklinde konuştu.
Bobinaj üretimi yapan işletmenin sahibi Ali Özdemir de öğretmenlerin program hakkında kendilerini bilgilendirdiklerini belirterek, "Öğretmenlerimiz bize eleman gönderdi, biz de elemanlarımızı göndererek eğitimlerine katkı sağladık. Devlet bize sigortaları ve maaşları için destek veriyor. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda tüm esnaf arkadaşlarımızın ve işverenlerimizin daha da ağırlık vermesi, çıraklarımıza daha da önem vermesi gerekiyor" dedi.
Öğrencilerden Müslüm Ürkmez, 8. sınıfı geçen yıl bitirdiğini, yetkililerin kendisini arayıp konu hakkında bilgi verdiklerini anlatarak, "Hem aileme ekonomik destek sağlıyorum hem de sigortam yapılıyor. Meslek öğrenmek çok güzel ve küçükken öğrenmek daha iyi" diye konuştu.

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