Şahinbey’de kadınların yüzü gülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey’de kadınların yüzü gülüyor

İHA

Şahinbey’de kadınların yüzü gülüyor

Şahinbey Belediyesi’nin sadece kadınlara hizmet sunduğu Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’nde verilen bilgisayar destekli muhasebe kursuyla kadınlar meslek sahibi oluyorlar.
Şahinbey Belediyesi tarafından kadınların meslek öğrenmelerini ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’nde yürütülen bilgisayarlı muhasebe kurslarına gelen kadınlar, kendilerine sunulan imkanlarla para kazanıp meslek öğreniyorlar.

"Bu kursta çok şey öğrendim"
Kadınların istihdam olanaklarının arttırılması için düzenlenen ücretsiz bilgisayar destekli muhasebe kursuna geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Tuğba Kaya, “Burada bilgisayar destekli muhasebe eğitimi alıyoruz. Aldığımız kurs ile iş bulabilmemiz kolaylaşıyor. Daha önce farklı sektörlerde, işlerde çalıştım ve çalışmaktan dolayı mutlu oluyordum. Yeni evlendim ve işlere ara verdim ancak tekrar çalışma isteğim oluştu. Buraya da hem kadınlara yönelik bir kurs olması hem de iş olanağı sunmasından dolayı geldim. Bu kurs sayesinde çok mutluyum. Böyle bir imkânı sundukları için Şahinbey Belediyesine ve yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

“Kendi işimi kendim yapmak istiyorum”
Yine kadınlara yönelik yapılan iğne oyası kursu sayesinde meslek sahibi olan Ayşe Yener, bilgisayar destekli muhasebe kursuna ise kendi muhasebe işlerini yapmak için geldiğini ifade ederek, “Bu kursa 3 hafta önce başladım. Ben daha önce de Şahinbey Belediyesi tarafından kadınlara yönelik yapılan kurslara geliyordum. İlk önce iğne oyası kursuna gelmiştim ve öğrendikten sonra yapıp satmaya başladım. Kendimi iyice geliştirdikten sonra hem bu işimi devam ettirmek hem de gelirimi giderimi öğrenebilmek için geldim. Bu tarz kurslar kadınların kendilerini geliştirmesi için çok iyi. Ben eskiden evden çıkmayan bir ev hanımıydım bu tarz kurslara gelerek hem geçimimi sağlıyorum hem de arkadaşlıklar ediniyorum. Bu kursta çocuklarımın yaşlarındaki insanlarla eğitim görüyorum ve kendimi geliştiriyorum. Bu kurs bana çok iyi katkı sağlıyor. Bu tarz kursları açarak kadınlara bu olanakları sunanlara çok teşekkür ediyorum. Evlerde takılıp kalmaktansa buralara gelerek iş öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Örneğin burada yapılan bir kurs sayesinde işim oldu. İğne oyası yaparak para kazandım şimdi de bu kursla muhasebeye dair bilgiler alarak kendi muhasebe işlerimi kendim yapacağım. İnsanın kendi kazandığı parayı harcaması kadar güzel bir şey yok. Bu kurslar sayesinde kadınların özgüvenleri artıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son Sanayi kenti Gaziantep’in ara eleman ihtiyacı gideriliyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son Sanayi ...
Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Lüks aracı kundaklanan vatandaş yaşananlara tepki gösterdi Tüplü araç şans eseri patlamadı, facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar ...
Türkiye’de ilk, dünyada nadir meslek: Ahşap zeka oyunları üretimi Türkiye’de bu işi yapan sadece bir kişi var
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk, dünyada nadir meslek: Ahşap zeka ...
Şehitkamil’de okul kantinleri denetlendi Denetimlerde, hijyen ve genel kurallara dikkat edildi
YEREL HABERLER Şehitkamil’de okul kantinleri ...
Sınır ötesine 200 ton kömür yardımı
YEREL HABERLER Sınır ötesine 200 ton kömür yardımı
500 lira nafaka istediği kocası tarafından 12 yerinden bıçaklanan kadın öldü
YEREL HABERLER 500 lira nafaka istediği kocası tarafından 12 ...
500 lira nafaka için 12 kez bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Boşanma aşamasındaki kocası tarafından nafaka için bıçaklanan Behiye Çakır, hayat mücadelesini kaybetti Oğul Ahmet Çakır, annesini öldüren babasının müebbet hapis cezası almasını istedi
YEREL HABERLER 500 lira nafaka için 12 kez bıçaklanan kadın hayatını ...
Kilometrelerce uzağa giden 70 öğrenciye ücretsiz servis
YEREL HABERLER Kilometrelerce uzağa giden 70 öğrenciye ücretsiz ...
GSO’da, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GSO’da, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun ilk ...
Engeller tek tek kaldırılıyor Engelli vatandaşlara medikal malzeme dağıtıldı
YEREL HABERLER Engeller tek tek kaldırılıyor Engelli vatandaşlara ...
Güneydoğu’nun sektörel ihracat rekortmeni hububat ve bakliyat oldu 172 ülkenin sofrasını Güneydoğulu ihracatçılar donattı Bölgeden 172 ülkeye 2 milyar 356 milyon 866 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı
YEREL HABERLER Güneydoğu’nun sektörel ihracat rekortmeni hububat ve ...
Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 8 gözaltı
Cumhuriyet kupası tenis turnuvası SANKO Okulları öğrencileri birincilik, iki ikincilik ve iki dördüncülük madalyası kazandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet kupası tenis turnuvası SANKO Okulları ...
Cinsiyet eşitliğin izlenmesi projesinde atölye çalışması
YEREL HABERLER Cinsiyet eşitliğin izlenmesi projesinde atölye ...
Kamu kurumlarının basın birimi çalışanlarına iletişim semineri
YEREL HABERLER Kamu kurumlarının basın birimi çalışanlarına iletişim ...
Taşdoğan’dan TARK’da önemli açıklamalar
YEREL HABERLER Taşdoğan’dan TARK’da önemli açıklamalar
Tahmazoğlu’ndan lösemili çocuklara moral
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan lösemili çocuklara moral
Kore Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı
GAİGAD kuruldu
YEREL HABERLER GAİGAD kuruldu
Avrupa’daki STK’lardan GAGİAD’a ziyaret
YEREL HABERLER Avrupa’daki STK’lardan GAGİAD’a ziyaret
NCR yönetiminden Rektör Özaydın’a ziyaret
YEREL HABERLER NCR yönetiminden Rektör Özaydın’a ziyaret
Şampiyonlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Şampiyonlar ödüllendirildi
Bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama
Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.