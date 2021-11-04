Türk Ulaşım-Sen'de bayrak değişimi

8 yıldır Türk UlaşımSen Şube Başkanlığı görevini yürüten Baler Fidan genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı.

13 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan Türk UlaşımSen Gaziantep Şube 7. Olağan Genel Kurulunda yeniden aday olmayacağını açıklayan Baler Fidan, bayrağı Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Çalışkan’a devredeceklerini söyledi.

Türk UlaşımSen Gaziantep Şube Başkanı Baler FİDAN Şube Başkanlığında yapmış olduğu açıklama da, "13 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'de Hollywood Düğün Salonunda yapılacak olan Türk UlaşımSen Gaziantep Şube 7. Olağan Genel Kuruluna tüm üye ve mesai arkadaşlarımızı bekliyoruz 8 yıldır gurur ve şerefle yürütmüş olduğum Şube Başkanlığına biraz dinlenmek, daha önceden hemşehrilerimizle planladığımız bir çalışmayı gerçekleştirmek, genç arkadaşlarımıza fırsat vermek adına aday olmayacağım. Önümüzdeki dönemde yıllardır uyum içinde çalıştığımız ekibimiz ve Şube Başkan Yardımcımız Mehmet Çalışkan Başkanla devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı tüm üyelerimize ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Baler Fidan, "Seçime tek liste ile gideceklerini, Yeni başkan adayımız Mehmet Çalışkan ve Yönetimine başarılar dileyerek, kongre günü tüm dostlarımızı ve Teşkilat mensuplarımızı kongreye bekliyoruz” diyerek herkesi kongreye davet etti.

Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, iki dönem 8 yıldır Türk UlaşımSen Şube Başkanlığı, 201516 yıllarında Türkiye KamuSen Gaziantep İl Temsilciliği yapan Baler Fidan'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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