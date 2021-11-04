Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Ligin 12. haftasında evinde ağırlayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa maçına hazır. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.



Gaziantep FK’da hedef galibiyet

Lig boyunca inişli çıkışlı grafik sergileyen Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa maçından galip ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Son 5 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan kırmızısiyahlılar, Kasımpaşa maçına 3 puan hedefiyle çıkacak. Maçın hakemleri ise Halis Özkahya, Ekrem Kan, İlker Takpak ve Emre Kargın olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.