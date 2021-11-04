ALG Spor hazırlık maçında Beşiktaş'ı konuk edecek ALG Spor, yeni sezona güçlü rakiplerle hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALG Spor hazırlık maçında Beşiktaş'ı konuk edecek ALG Spor, yeni sezona güçlü rakiplerle hazırlanıyor

İHA

ALG Spor hazırlık maçında Beşiktaş'ı konuk edecek ALG Spor, yeni sezona güçlü rakiplerle hazırlanıyor

Gaziantep ALG Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadın futbolunun güçlü takımlarından Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak olan hazırlık maçı, 7 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1 Ligi'nde yeni sezon planlaması henüz netleşmemesine rağmen ligdeki takımlar hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Yeni sezon çalışmalarına devam eden Gaziantep ALG Spor da iddialı hazırlık maçları ile temposunu yükseltmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde hazırlık maçı yaptığı Kayserispor kadın futbol takımını 50 mağlup eden Gaziantep ALG Spor, bu hafta da kadın futbolunun güçlü ekiplerinden Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak.

Maç Pazar günü 16.00'da Kalyon Stadı'nda
7 Kasım Pazar günü Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak ALG SporBeşiktaş Kadın Futbol hazırlık karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. iki takım için de ciddi bir prova olması beklenen karşılaşmada Sarıgrili ekip iyi bir sonuç almayı hedefliyor.

Taraftarlar maçı ücretsiz izleyebilecek
Öte yandan kadın futbolunun iki güçlü takımını karşı karşıya getirecek olan ALG SporBeşiktaş maçının taraftarlara açık olacağı ve dileyen taraftarların maçı ücretsiz izleyebileceği belirtildi. Zorlu karşılaşmaya, Gaziantepli futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

"Bizim için ciddi prova olacak"
Zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ALG Spor Kulüp Başkanı Ali Gözcü, Beşiktaş ile ligde ciddi bir rekabet yaşadıklarını ve hazırlık maçı için yine karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Geçen Pazar günü Kayserispor ile oynadığımız hazırlık maçından çok iyi sonuç aldık. Bu hafta sonu ise ligdeki en ciddi rakiplerimizden birisi olan Beşiktaş ile Kalyon Stadyumu'nda oynayacağız. İyi bir prova, ciddi bir prova olacak. Takımımızın son durumunu daha iyi görmek açısından bu maça ciddi bakıyoruz. Ben ayrıca maçın Kalyon Stadyumu'nda oynanmasına katkı sağlayan başta Valimiz Davut Gül'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan’a, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muhittin Özbay'a ve Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal nezdinde tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Güzel bir maç olacak. Beşiktaş ile oynayacağımız hazırlık maçı taraftarlarımıza ücretsiz olacak. Tüm Gaziantep halkını bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Silah arkadaşının başından vurduğu askere, 6 ay sonra şehitlik unvanı verildi
YEREL HABERLER Silah arkadaşının başından vurduğu askere, 6 ay sonra ...
Türk Ulaşım-Sen'de bayrak değişimi
YEREL HABERLER Türk Ulaşım-Sen'de bayrak değişimi
Şahinbey’de kadınların yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de kadınların yüzü gülüyor
Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son Sanayi kenti Gaziantep’in ara eleman ihtiyacı gideriliyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son Sanayi ...
Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Lüks aracı kundaklanan vatandaş yaşananlara tepki gösterdi Tüplü araç şans eseri patlamadı, facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar ...
Türkiye’de ilk, dünyada nadir meslek: Ahşap zeka oyunları üretimi Türkiye’de bu işi yapan sadece bir kişi var
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk, dünyada nadir meslek: Ahşap zeka ...
Şehitkamil’de okul kantinleri denetlendi Denetimlerde, hijyen ve genel kurallara dikkat edildi
YEREL HABERLER Şehitkamil’de okul kantinleri ...
Sınır ötesine 200 ton kömür yardımı
YEREL HABERLER Sınır ötesine 200 ton kömür yardımı
500 lira nafaka istediği kocası tarafından 12 yerinden bıçaklanan kadın öldü
YEREL HABERLER 500 lira nafaka istediği kocası tarafından 12 ...
500 lira nafaka için 12 kez bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Boşanma aşamasındaki kocası tarafından nafaka için bıçaklanan Behiye Çakır, hayat mücadelesini kaybetti Oğul Ahmet Çakır, annesini öldüren babasının müebbet hapis cezası almasını istedi
YEREL HABERLER 500 lira nafaka için 12 kez bıçaklanan kadın hayatını ...
Kilometrelerce uzağa giden 70 öğrenciye ücretsiz servis
YEREL HABERLER Kilometrelerce uzağa giden 70 öğrenciye ücretsiz ...
GSO’da, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GSO’da, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun ilk ...
Engeller tek tek kaldırılıyor Engelli vatandaşlara medikal malzeme dağıtıldı
YEREL HABERLER Engeller tek tek kaldırılıyor Engelli vatandaşlara ...
Güneydoğu’nun sektörel ihracat rekortmeni hububat ve bakliyat oldu 172 ülkenin sofrasını Güneydoğulu ihracatçılar donattı Bölgeden 172 ülkeye 2 milyar 356 milyon 866 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı
YEREL HABERLER Güneydoğu’nun sektörel ihracat rekortmeni hububat ve ...
Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 8 gözaltı
Cumhuriyet kupası tenis turnuvası SANKO Okulları öğrencileri birincilik, iki ikincilik ve iki dördüncülük madalyası kazandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet kupası tenis turnuvası SANKO Okulları ...
Cinsiyet eşitliğin izlenmesi projesinde atölye çalışması
YEREL HABERLER Cinsiyet eşitliğin izlenmesi projesinde atölye ...
Kamu kurumlarının basın birimi çalışanlarına iletişim semineri
YEREL HABERLER Kamu kurumlarının basın birimi çalışanlarına iletişim ...
Taşdoğan’dan TARK’da önemli açıklamalar
YEREL HABERLER Taşdoğan’dan TARK’da önemli açıklamalar
Tahmazoğlu’ndan lösemili çocuklara moral
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan lösemili çocuklara moral
Kore Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı
GAİGAD kuruldu
YEREL HABERLER GAİGAD kuruldu
Avrupa’daki STK’lardan GAGİAD’a ziyaret
YEREL HABERLER Avrupa’daki STK’lardan GAGİAD’a ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.