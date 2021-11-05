Organ bağışı haftası etkinlikleri SANKO Üniversitesi Hastanesi organ bağışının önemini anlatıyor

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 39 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi (TransplANTEPSANKO) Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, Organ Bağışı Haftası kapsamında ziyaretlerde bulunuyor.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaret eden Doç. Dr. Yüksel, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Organ Nakli Merkezinde yaptıkları başarılı nakillerle hem Gaziantep hem de bölge için umut olmaya devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Yüksel, organ bağışının artması konusunda tüm kamu ve özel kuruluşların desteğinin gerekli olduğunu söyledi.

Öte yandan, SANKO Park AVM’de de Organ Bağışı Haftası nedeniyle stant açan SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi, organ bağışının önemine dikkat çekerken gönüllü vatandaşlardan da bağış alıyor.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

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