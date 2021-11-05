Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine operasyon

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilevler ve Vatan mahallelerinde bulunan 2 ikamete yaptıkları operasyon sonucu, 3 kilo 420 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 200 gram toz esrar, 265 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ettiği açıklanırken, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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