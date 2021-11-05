Aşılama hamilelik şansını arttırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşılama hamilelik şansını arttırıyor

İHA

Aşılama hamilelik şansını arttırıyor

Özel Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, kadınlarda kısırlığın nedenleri, risk faktörleri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Yıldız, aşılamanın hamilelik şansını arttırdığını vurguladı.
Özel Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, kadınlarda kısırlığın nedenleri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Yıldız, aşılamada riskin az olduğunu ve hamilelik şansını arttırdığını söyledi.
1 yıl ya da daha uzun süre boyunca ilişkiye rağmen hamileliğin gerçekleşmemesinin kısırlık olarak adlandırıldığını ve erken tedavinin önemine değinen Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, “Sağlık problemi olmayan bir çiftin düzenli ilişki ile her ovulatuvar siklus (yumurtlamanın olduğu dönem) başına hamile kalabilme şansı yüzde 25 civarındadır. Korunmayan çiftlerin yüzde 57’si ilk 3 ayda, yüzde 72’si 6 ay içinde, yüzde 85’i 1 yıl ve yüzde 93’ü ise 2 yılın sonunda gebe kalabilmektedir. İnfertilite (kısırlık) 1 yıl ya da daha uzun süre ile düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen gebeliğin gerçekleşmemiş olmasıdır. Bu süre sonrasında çift kısırlığa sebep olan faktörlerin belirlenmesi ve buna yönelik tedavilerin planlanması açısından detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir. Kadın yaşının 35 ve üzerinde olması, adet döngüsünün 35 günden fazla olması veya hiç adet olamaması, bilinen ve şüpheli rahim, tüpteki hastalıklar, endometriosiz ve benzeri durumlarda erken tedavi gerekebiliyor. Bu durumlarda 1 yılın dolmasını beklemeden tedaviye başlamak çok önemli” dedi.
Kaygı bozukluğu kısırlığa neden oluyor
Kaygı bozukluğunun kısırlığa eşlik edebileceğini ve erkek ile kadının kısırlıkta hemen hemen aynı oranlara sahip olduğunu söyleyen Op. Dr. Yıldız, “Çocuk sahibi olma isteği ile bir tedavi merkezine başvuran çiftlerde kısırlığa yol açan nedenin doğru bir şekilde ortaya çıkarılması ve uygun tedavilerin belirlenmesi zaman kaybını önleyeceği gibi çiftlerin yaşayabileceği psikolojik sorunları da büyük oranda engelleyebilir. Anksiyete (kaygı bozukluğu) sıklıkla kısırlığa eşlik eder ve bu durum yumurtlamayı ve cinsel birlikteliği olumsuz etkileyebilir. Başlangıç değerlendirmesinin eşlerin her ikisi ile birlikte yapılması çok önemlidir. Kısırlığın sadece kadının değil çiftin ortak problemi olduğunun vurgulanması ve bu durumun eşler tarafından anlaşılabilmesi gereklidir. Kısırlık değerlendirilmesine alınan çiftlerin yaklaşık yüzde 50’sinde erkek faktörü rol oynamaktadır. Bu nedenle erkeğe ait faktörlerin incelenmesi de çok önemlidir. Erkekte yeterli bir spermiogram (sperm testi) incelenmesi ile çoğu zaman bu bilgiyi elde etmek mümkündür” ifadelerini kullandı.
“Uzun süre sigara tüketimi yumurtalık kapasitesini düşürüyor”
Yumurtalık kapasitesinin genetik olduğunu ancak uzun süreli sigara gibi maddelerin tüketiminin kadınlarda yumurtalık kapasitesini düşürdüğünü dile getiren Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, “Yumurtalık kapasitesi genetik olarak aktarılan ailevi eğilim ile belirlenmektedir ancak bu kapasiteyi azaltan dış faktörler de bulunmaktadır. Örneğin uzun süreli ve fazla sayıda sigara içen kadınlarda yumurtalık kapasitesinde azalma meydana gelmekte ve kısırlık sorunları görülmektedir. Kadında dışardan vereceğimiz hormonlara sağlanacak olan uyarıya verilecek yumurtalık cevabının önceden belirlenmesi, yumurtalık kapasitesinin uygun şekilde değerlendirilmesi ile mümkündür. Yumurtalık kapasitesinin belirlenmesinde kullanılan temel testler şunlardır; FSH, LH, Estradiol, AMH, Ultrason ile yumurtalıkların değerlendirilmesi” şeklinde konuştu.
“Aşılama basit ve riski az olan bir yöntemdir”
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin aşılama ile basit ve riski az bir şekilde çocuk sahibi olabileceklerini söyleyen Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, aşılamanın nasıl yapıldığına dair bilgiler vererek, “Çocuk sahibi olamayan çiftlerin çoğunun düşündüğünün aksine ilk seçenek her zaman tüp bebek tedavisi değildir. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından uygun hastalarda tüp bebek tedavisine geçilmeden önce aşılama tedavisi planlanabilir. Aşılama işlemi erkek spermlerinin laboratuvar ortamında çeşitli işlemlerle ayrıştırılıp yumurtlamanın olduğu gün kadın rahmine bırakılması işlemidir. Bu süreçte bazı ilaçlarla kadında yumurtalar geliştirilir ve yumurtalar istenilen büyüklüğe ulaştığında çatlatma iğnesi yapılır. Çatlatma iğnesinden 1236 saat sonra, rahim içerisine ince bir tüp ile girilir ve hazırlanan spermler rahim içine verilir. Bu işlem ağrısızdır ve anestezi gerektirmez. Başarı oranı yaşa göre değişmekle beraber genç hastalarda yüzde 1015 civarındadır. Tüp bebek tedavisine geçilmeden önce 23 kez aşılama tedavisi denenebilir. Pratik ve kolay bir tedavi yöntemidir. Kısırlık gerek sosyoekonomik gerekse psikolojik tarafları olan bir sorundur. Yeterli ve güvenli bir yaklaşımda, hekiminizin bireysel eğitim ve bilgi düzeyi ve tecrübesi ile en doğru tedavi seçeneği seçilecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine operasyon
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine operasyon
Organ bağışı haftası etkinlikleri SANKO Üniversitesi Hastanesi organ bağışının önemini anlatıyor
YEREL HABERLER Organ bağışı haftası etkinlikleri SANKO Üniversitesi ...
Yavru köpeğin ayağını ve kulaklarını kestiler
YEREL HABERLER Yavru köpeğin ayağını ve kulaklarını kestiler
Gaziantep'te 6 aylık köpeğe yapılan işkence pes dedirtti İşkenceye maruz kalan köpeğin ayağı kesildi, boynuna ip geçirildi, vücudunun pek çok yerinde yaralar oluştu
YEREL HABERLER Gaziantep'te 6 aylık köpeğe yapılan işkence pes ...
ALG Spor hazırlık maçında Beşiktaş'ı konuk edecek ALG Spor, yeni sezona güçlü rakiplerle hazırlanıyor
YEREL HABERLER ALG Spor hazırlık maçında Beşiktaş'ı konuk edecek ALG ...
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Silah arkadaşının başından vurduğu askere, 6 ay sonra şehitlik unvanı verildi
YEREL HABERLER Silah arkadaşının başından vurduğu askere, 6 ay sonra ...
Türk Ulaşım-Sen'de bayrak değişimi
YEREL HABERLER Türk Ulaşım-Sen'de bayrak değişimi
Şahinbey’de kadınların yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de kadınların yüzü gülüyor
Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son Sanayi kenti Gaziantep’in ara eleman ihtiyacı gideriliyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son Sanayi ...
Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Lüks aracı kundaklanan vatandaş yaşananlara tepki gösterdi Tüplü araç şans eseri patlamadı, facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar ...
Türkiye’de ilk, dünyada nadir meslek: Ahşap zeka oyunları üretimi Türkiye’de bu işi yapan sadece bir kişi var
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk, dünyada nadir meslek: Ahşap zeka ...
Şehitkamil’de okul kantinleri denetlendi Denetimlerde, hijyen ve genel kurallara dikkat edildi
YEREL HABERLER Şehitkamil’de okul kantinleri ...
Sınır ötesine 200 ton kömür yardımı
YEREL HABERLER Sınır ötesine 200 ton kömür yardımı
500 lira nafaka istediği kocası tarafından 12 yerinden bıçaklanan kadın öldü
YEREL HABERLER 500 lira nafaka istediği kocası tarafından 12 ...
500 lira nafaka için 12 kez bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Boşanma aşamasındaki kocası tarafından nafaka için bıçaklanan Behiye Çakır, hayat mücadelesini kaybetti Oğul Ahmet Çakır, annesini öldüren babasının müebbet hapis cezası almasını istedi
YEREL HABERLER 500 lira nafaka için 12 kez bıçaklanan kadın hayatını ...
Kilometrelerce uzağa giden 70 öğrenciye ücretsiz servis
YEREL HABERLER Kilometrelerce uzağa giden 70 öğrenciye ücretsiz ...
GSO’da, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GSO’da, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun ilk ...
Engeller tek tek kaldırılıyor Engelli vatandaşlara medikal malzeme dağıtıldı
YEREL HABERLER Engeller tek tek kaldırılıyor Engelli vatandaşlara ...
Güneydoğu’nun sektörel ihracat rekortmeni hububat ve bakliyat oldu 172 ülkenin sofrasını Güneydoğulu ihracatçılar donattı Bölgeden 172 ülkeye 2 milyar 356 milyon 866 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı
YEREL HABERLER Güneydoğu’nun sektörel ihracat rekortmeni hububat ve ...
Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 8 gözaltı
Cumhuriyet kupası tenis turnuvası SANKO Okulları öğrencileri birincilik, iki ikincilik ve iki dördüncülük madalyası kazandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet kupası tenis turnuvası SANKO Okulları ...
Cinsiyet eşitliğin izlenmesi projesinde atölye çalışması
YEREL HABERLER Cinsiyet eşitliğin izlenmesi projesinde atölye ...
Kamu kurumlarının basın birimi çalışanlarına iletişim semineri
YEREL HABERLER Kamu kurumlarının basın birimi çalışanlarına iletişim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.