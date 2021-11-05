Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Vatan ve Yeşilevler mahallelerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo 420 gram bonzai, 1 kilo 200 gram esrar, 265 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA
2021-11-05 15:24:15
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