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Fadıloğlu öğrencilere öğüt verdi Fadıloğlu öğrencileriyle bir araya geldi

İHA

Fadıloğlu öğrencilere öğüt verdi Fadıloğlu öğrencileriyle bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir kolejde düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ programına katıldı. Başkan Fadıloğlu, hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere gelecekteki kariyerleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.
İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak bir kolejin düzenlediği Kariyer Günleri'nde, 10, 11 ve 12. sınıfı öğrencileriyle buluştu. Programa Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Kolejin Gaziantep Kampusu Müdürü Şeyma Tanrıöver, Lise Müdürü Uğur Topuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
“Mutlak suretle keyif alabileceğiniz bölümleri okumayı tercih edin”
Programa konuşmacı olarak katılan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak hayat tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Öğrencilere kendi hayatından kesitler anlatarak tavsiyeler de veren Başkan Fadıloğlu, “Şu anda birer öğrencisiniz ve öğrenciliğin gerekliliğini yerine getirmeniz gerekiyor. Ailelerimizin, hocalarımızın sizden istediği tek şey, düzenli ders çalışmak, verilen görevi yerine getirmek. Yalnızca akademik çalışma değil, diğer taraftan sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de bir o kadar önemli. Bugün bu sıralardan mezun olduktan sonra inşallah idealinize kavuşacaksınız, istediğiniz yerlerde okuyacaksınız. Ama onun sonunda hayata atıldığınızda yarın iki kişi eşit sınav neticesinde 4 üzerinden 3.75’ten mezun olmuş, ikisi de aynı üniversiteden mezun olmuş, bir tanesinin lisanslı sporculuğu var, birinin hiç böyle bir etkinliği yoktur, bir enstrüman çalması yoktur, bir şekilde tercih edilme noktasına gelindiğinde bu artıları olan sizin yerinize işe girecek. O zaman başarının iki sırrı var, diyeceğiz. Birincisi hazır olan kazanır, hazırlık sadece son yılda olacak bir şey değil. Eğitimin en alt kademesinden başlayıp, en üst noktasına gelene kadar devamlı hazır olmak lazım. İkincisi ise farklı olan kazanır. Diğerinden farklılığınızı ortaya koyacaksınız. Diğer taraftan da en önemli olan şey, iyi insan olma noktasındaki bize düşen en önemli vazife. Hayatta herkes mühendis olacak, doktor olacak diye bir kaide yoktur. Özellikle şunu bir veli olarak söylüyorum, ben her iki çocuğumda da hangi bölümü istiyorlarsa onları tercih etmelerini istedim. İkisi de istediği bölümde okudu. Sizler de mutlak suretle başarabileceğiniz, üstesinden geleceğiniz ve keyif alabileceğiniz bölümleri okumayı tercih edin” dedi.
Başkan Fadıloğlu, programın geri kalan bölümünde öğrencilerin sorularını cevapladı. Program sonunda, Kampüs Müdürü Şeyma Tanrıöver tarafından Başkan Fadıloğlu’na teşekkür plaketi verildi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu ise öğrencilere çeşitli hediyeler sundu. Fadıloğlu, daha sonra öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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