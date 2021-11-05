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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgedeki tek Fonksiyonel Tıp Merkezi Medical Park Gaziantep'te

İHA

Bölgedeki tek Fonksiyonel Tıp Merkezi Medical Park Gaziantep'te

Medical Park Gaziantep Hastanesi bölgede öncü branşları ve hekimleri bünyesine dâhil ediyor. Son olarak hastanenin hekim kadrosuna kronik hastalıklara farklı bir bakış açısıyla hizmet veren Fonksiyonel Tıp ve İç hastalıkları Uzm. Dr. Hüseyin Taşkıran dahil edildi.
Hastanede görevine başlayan Fonksiyonel Tıp ve İç hastalıkları Uzm. Dr. Hüseyin Taşkıran, fonksiyonel tıp ile detaylı bilgiler verdi. Taşkıran, "Kronik kompleks hastalıkların önlenmesi, erken safhada saptanması ve tedavisinde, bireye has temel biyolojik dengesizliklere çok sayıda birbirinden farklı planda ve eş zamanlı olarak müdahale eden, bireye özgü olmak şartı ile hastalığının altta yatan nedenlerini bulmak ve bu bilgileri gene bu bireyle el ele vererek hastalığını geldiği yoldan geri çevirmeye yönelik olarak kullanmayı amaçlayan bir sağlık yaklaşımıdır. FT, Tıbbın fizyoloji, moleküler biyokimya ve genetik gibi temel tıp bilimlerindeki en yeni bilimsel verileri hastalıkların asıl sebebi olan fonksiyonel bozukluğu ortaya çıkarmak için kullanırken, diğer taraftan da sağlıklı beslenme, egzersiz, uyku gibi yaşam tarzı değişikliklerini, fonksiyonel besinleri, bitkisel destekleri, bilimsel detoksifikasyon yöntemlerini, biyoeşdeğer hormon replasmanı ve stres yönetimi tekniklerini de tedavi sürecinde kullanır. FT, Kişiye Özel ve Bütünseldir. Fonksiyonel Tıp, bireyin yaşam tarzını, beslenmesini ve genetik faktörlerini göz önüne alarak kişiye özel olarak uygulanan bir tedavi yaklaşımıdır. Kişiye özel olan; zihinsel, bedensel ve ruhsal etkenler gibi içsel faktörler ile fiziksel ve sosyal çevre gibi dış faktörleri de detaylı olarak değerlendirerek hastalığa neden olan fonksiyonel bozukluğu ortaya çıkarmaya ve tedavi etmeye odaklanır. Fonksiyonel Tıp, Modern Tıbbın Geliştirdiği En Son Bilimsel Testleri Kullanır. Fonksiyonel tıp, yaygın olarak standart tıpta uygulanan testlere ilave olarak daha ileri biyokimya, mikrobiyoloji ve genetik testler kullanır. Bu sayede vücudunuzun hormonal dengesini, metabolizmasını, doku düzeyindeki toksin yükünü ve hücreiçi düzeydeki vitaminmineral düzeylerini değerlendirerek tedavi planlaması yapan ileri bir tıp uygulamasıdır" dedi.
Dr. Hüseyin Taşkıran
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini 2000 yılında başarı ile tamamlayan Uzm. Dr. Taşkıran, 2006 yılında ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Türkiye’nin birçok yerinde görev yapan Uzm. Dr. Hüseyin Taşkıran ilk olarak, 2002 ile 2006 yıllarında SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalığı Kliniği’nde, 2006 ve 2008 yılları arasında Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmet görevini tamamladı. 2008 ile 2014 yıllarında Gaziantep Özel Nizip Tıp Merkezi’nde, 2015 ve 2016’da Şanlıurfa MAİ Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Sorumlu Hekimi olarak çalıştı. Uzm. Dr. Hüseyin Taşkıran, 2016 ve 2018 yıllarında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yaptı. 2018 ile 2020 yıllarında Gaziantep’te özel bir hastanede çalıştı. Uzm. Dr. Hüseyin Taşkıran’ın Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalesi yer almaktadır. Medical Park Gaziantep Hastanesi Fonksiyonel Tıp ve İç hastalıkları Uzm. Dr. Hüseyin Taşkıran’ın ilgi alanları ise, Fonksiyonel Tıp, Diyabet, Anemi ve VitaminMineral Eksiklikleri, Hipertansiyon Hiperlipidemi, Fonksiyonel Mide Bağırsak Hastalıkları, Otoimmun Hastalıklar Sağlıklı Bağışıklık Sistemi, Hormon Bozuklukları ve Biyoeşdeğer Hormon Tedavileri, Tıbbi Beslenme olarak sıralanmaktadır.

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