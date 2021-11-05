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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç Sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 20 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Tarkan'ın ara pasında topla buluşan Travnik'in çaprazdan sert şutu Gaziantep savunmasından döndü.
60. dakikada Yusuf'un pasında topla buluşan Umut'un vuruşu Günay'dan döndü, dönen topu bir kez daha Umut tamamladı ama meşin yuvarlak auta çıktı.
66. dakikada Eyyseric'in pasıyla topla buluşan Yusuf'un vuruşunu Günay çeldi, dönen topu tamamlayan Umut'un şutunu da Günay kurtardı.
72. dakikada Dicko'nun pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın karşı karşıya şutu kaleci Harun'dan döndü.
86. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortaya ayağını uzatan Caulker'ın dokunuşu ağlarla buluştu. 20.
90. dakikada Kasımpaşalı Eysseric, Oğuz Ceylan'a yaptığı müdahale sonrası yapılan VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, İlker Takbak xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xxx, Steven Caulker xxx, Alin Tosça xxx, Papy Djilobodji xxx, Ertuğrul Ersoy xxx, Recep Niyaz xx (Kitsiou dk. 79 x), Doğan Erdoğan xx (Alexander Merkel dk. 61 xx), Maxim xx (Jefferson dk. 70 xx), Figueiredo xxx (Nouha Dicko dk. 70 xx), Muhammet Demir xx
Yedekler: Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Halil İbrahim Pehlivan, Yusuf Türk, Mirza Cihan, Hamza Mendyl
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kasımpaşa: Harun Tekin xxx, Mehmet Feyzi xx, Ryan Donk xx, Jeffrey Bruma xx, Eren Elmalı xx (Sakıb Aytaç dk. 85 x), Loret Sadiku xx (Tarkan Serbest dk. 56 xx), Michal Travnik xx, Haris Hajradinovic xx (Ahmet Emin dk. 85 x), Valentin Eysseric x, Yusuf Erdoğan xx (Kevin Varga dk. 68 x), Umut Bozuk xx (Jorgensen dk. 68 x)
Yedekler: Erdem Canpolat, Ahmed Mortadha, Tomas Brecka, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Figueiredo (dk. 37), Steven Caulker (dk. 86) (Gaziantep FK)
Kırmızı Kart: Eysseric (dk. 90) (Kasımpaşa)
Sarı Kart: Figueiredo (Gaziantep FK), Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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