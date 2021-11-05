Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadelesinde ilginç olay



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) - Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında Gaziantep FK´nın Kasımpaşa´yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Halis Özkahya, maçın sonuna 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı ve karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.

Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa´yı 2-0 mağlup etti. Maçı bitiş düdüğünün ardından futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Hakem Halis Özkahya, karşılaşmaya 9 dakika uzatma vermiş olmasına rağmen uzatmanın 4´üncü dakikasında maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına gitti ancak hakeme itirazlar sürünce Halis Özkahya kalan 5 dakikayı yeniden oynatmaya karar verdi. 90+5´inci dakikadan itibaren futbolcular yeniden formalarını giyerek sahaya çıktı ve kalan bölüm oynandı.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep / Merkez Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)

2021-11-05 22:42:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.