Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadelesinde ilginç olay

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) - Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında Gaziantep FK´nın Kasımpaşa´yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Halis Özkahya, maçın sonuna 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı ve karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.
Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa´yı 2-0 mağlup etti. Maçı bitiş düdüğünün ardından futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Hakem Halis Özkahya, karşılaşmaya 9 dakika uzatma vermiş olmasına rağmen uzatmanın 4´üncü dakikasında maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına gitti ancak hakeme itirazlar sürünce Halis Özkahya kalan 5 dakikayı yeniden oynatmaya karar verdi. 90+5´inci dakikadan itibaren futbolcular yeniden formalarını giyerek sahaya çıktı ve kalan bölüm oynandı.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep / Merkez Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
2021-11-05 22:42:26
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