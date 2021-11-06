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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul’da Araban’da yetişen tarım ürünleri tanıtılıyor

İHA

İstanbul’da Araban’da yetişen tarım ürünleri tanıtılıyor

Gaziantep’in Araban ilçesine ait tarım ürünleri Gaziantep Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Maltepe'de düzenlenen “Gaziantep Tanıtım Günleri’’ etkinlik alanında tanıtılıyor.
Gaziantep Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Maltepe'de düzenlenen “Gaziantep Tanıtım Günleri’’ etkinliğinde Araban hem tarım ürünleriyle hem de kültürüyle İstanbullulara tanıtılıyor. Araban sarımsağı, Araban firiği ve birbirinden farklı onlarca tarım ürünlerinin tanıtıldığı etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, “ Gaziantep Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Gaziantep Tanıtım Günleri’’ etkinliğine katıldık. Etkinlik alanında kurduğumuz stanta ziyaretçilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Ziyaretçilerimize UNESCO tarafından tescillenen ve Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Araban sarımsağını, Araban firiğini tanıtıyoruz. Araban sarımsağımız tadı, aroması ve yapısıyla özgün olması nedeniyle ünü ülke sınırlarını aşıyor. Aynı zamanda Araban’da ürettiğimiz sarımsaklarla Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 35’inin karşılıyoruz. Yine firik pilavı olarak damakları lezzetlendiren, diyabet hastalarına iyi gelen, gelişim çağındaki çocukların gelişimine fayda sağlayan Araban firiğimizide Orta Doğu’ya ihraç ediyoruz. Ziyaretçilerimize araban firiği ikramında bulunuyoruz. Ayrıca gazeteci Mahmut Bazlama tarafından hazırlanan ilçemizdeki tarım ürünlerinin tanıtıldığı, ilçemizin tarihi ile kültürünün aktarıldığı kitapları da ziyaretçilerimize armağan ediyoruz” dedi.
“ Araban’ın tanıtılması için her etkinlikte yer almaya devam edeceğiz”
Araban’ın tanıtılması için düzenlenen her etkinlikte yer alacaklarını ifade eden Doğru, “ İlçemizde yetişen tarım ürünlerinin ve ilçemizin tarihi ile kültürünün tanıtılması için düzenlenen her etkinlikte yer almaya devam edeceğiz. İlk defa katıldığımız bu etkinlikte ziyaretçilerimiz sarımsağımıza, firiğimize, tarihimize ve kültürümüze yoğun ilgi gösterdi. Araban Belediyesi olarak Araban Ovamızın verimli topraklarında yetişen tüm tarım ürünlerimizin tanıtımı için bundan sonra her etkinlikte stant kurup tanıtım yapmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.
Alanda kurulan 60 stantta, Gastronomi kenti Gaziantep’in kuru patlıcanı, kuru biberi, çeşitli baharatları, Antepfıstığı, Antep cevizli sucuğu, şerbetler ve 100'ün üzerinde yemek yer alıyor. 7 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte, Arabanlı ses sanatçısı Murat Çelik ile birlikte yöresel sanatçılar da Gaziantep'in ezgilerini seslendirerek etkinliğe renk katıyor.

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