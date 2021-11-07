Başkan Fadıloğlu Hatice teyzenin misafiri oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Hatice Yenişehirli’nin evine misafir oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sarıgüllük Mahallesi’nde ikamet eden 84 yaşındaki Hatice Yenişehirli’nin evine konuk oldu. Başkan Fadıloğlu’nu karşısında gören Hatice Yenişehirli, mutluluğunu Başkan Fadıloğlu’na sarılarak gösterdi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Hatice Yenişehirli’nin hayır duasını aldı. Başkan Fadıloğlu’nun evine misafir olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Yenişehirli, her zaman kapısının açık olduğunu dile getirdi.

Ziyarette Başkan Fadıloğlu, Hatice Yenişehirli’nin istek ve sıkıntılarını dinledi. Vefa Hizmeti’nin kendisi açısından büyük bir hizmet olduğunu belirten Hatice Yenişehirli, Başkan Fadıloğlu’na teşekkür etti.



“Büyüklerimizin emrindeyiz ve hizmetindeyiz"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Vefa Hizmeti’nden faydalanan büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Hatice teyzemizin yanındayız. Allah, razı olsun. Bizleri evinde misafir etti. Tabi arkadaşlarımız gelip belirli aralıklarla Hatice teyzemizin evini temizliyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz de imkanlar dahilinde büyüklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün Hatice teyzemizin evine geldik, kahvesini içtik, hayır duasını aldık” ifadelerini kullandı.

Başkan Fadıloğlu’nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatice Yenişehirli, “Bugün de Başkanımızın evimi ziyaret etmesinden dolayı çok mutluyum. Allah, hiçbir zaman devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah, hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” açıklamasını yaptı.

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