ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Atatürk'ü ölümünün 83 yıl dönümünde yayımladığı mesaj ile andı.
SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti’ni, bağımsızlık ve milli egemenlik bilinciyle kuran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm ülkelere ve milletlere örnek olan büyük bir asker ve devlet adamıdır” ifadelerini kullanndı.
Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin ardından geride pek çok eser, kahramanlık ve aydınlık bir ülke bıraktığını da belirten Dr. Yıldırım, mesajında, “Büyük Atatürk’ün ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir’ ifadesiyle bizlere bıraktığı bu değerli emanetlere sahip çıkmamızın önemine vurgu yapmaktadır. Vefatının 83’üncü yılında Büyük Komutan ve Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.