ALG Spor, Beşiktaş'ı farklı mağlup etti ALG Spor, hazırlık maçında Beşiktaş'ı 4-1 yendi

ALG Spor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 41 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nin iki iddialı ekibi Gaziantep ALG Spor ile Beşiktaş, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki güçlü ekibin çekişmeli geçen zorlu karşılaşması 10 geriden gelen ALG Spor'un 41 üstünlüğü ile sona erdi. Sarıgrili takımın gollerini Kezban Tag (2), Emine Ecem ve Derya Arhan kaydetti.



Zorlu karşılaşma derbi havasında geçti

Ligin iki güçlü takımını karşı karşıya getiren maça teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki ALG Spor, Selda, Kezban, Mariam, İlayda, Zhala, Ebru, Emine Ecem, Eda, Ece, Ecem C. ve Zehra onbiri ile başladı. ALG Spor'da ikinci yarıda ise Mariem Houij, Kristina Bakarandze, Derya Arhan ve Medine Erkan oyuna girdi. ALG Spor, oldukça zorlu mücadeleyi özellikle ikinci yarıdaki baskın oyunu 41 kazanmasını bildi. Geriye düşmesine rağmen maçı çevirmesini bilen sarıgrili kadınlar, attıkları gollerden sonra yedek kulübesine koşarak sevinç yumağı oluşturdu.



Gaziantep halkından ALG Spor'a büyük destek

Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan ALG SporBeşiktaş maçına Gaziantepli futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Kalyon Stadı'na akın eden taraftarlar ALG Spor'a Beşiktaş karşısında önemli bir destek verdi. Heyecan dolu maçı yaklaşık 4 bin ALG Spor taraftarı izledi. Maç boyunca susmayarak takıma destek olan taraftarlar, alınan galibiyetin ardından büyük coşku yaşadı.



Başkan Ali Gözcü'den takıma ve teknik ekibe tebrik

ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, kendisinin özel daveti üzerine oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunarak galibiyetten dolayı takımını ve teknik ekibi tebrik etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ali Gözcü, "Ligin zor geçeceğini biliyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz. Uzun zamandır böylesine güzel bir atmosferde maç oynamamıştık. Galibiyetle ayrıldığımız bir atmosferde futbol oynamak çok güzel. Katılan tüm taraftarlarımıza, Gaziantep halkına teşekkür ediyorum. Takımımızı çok iyi hazırlanmış gördüm. Tüm futbolcularımı ve teknik heyetimi kutluyorum" diye konuştu.



Vali Davut Gül ve Gaziantep FK Başkanı Akınal'dan ALG Spor'a destek

ALG Spor’un, Beşiktaş karşısında farklı galibiyetiyle biten hazırlık maçını ALG Spor Kulüp Başkanı Ali Gözcü ile birlikte Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal da izleyerek Sarıgrili takıma destek verdi. Vali Gül, takımın ortaya koyduğu oyun ve aldığı galibiyetten dolayı Başkan Ali Gözcü'yü tebrik ederek stadyumdan ayrıldı.

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