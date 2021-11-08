Sezay’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada şok karar Şüpheli şekilde ölen Sezay’ın ölümüne kovuşturma yok 2 çocuk annesinin ölümüyle ilgili ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı

Gaziantep’te evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Sezay Koçak Özahi’nin ölümüne ilişkin eşi ile 3 kişi hakkında yürütülen soruşturmada “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı çıktı. Kararda Koçak’ın kendi iradesi ile kendisini boşluğa bırakması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Eylül 2020 tarihinde şüpheli bir şekilde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Sezay Koçak Özahi’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Koçak’ın hayatını kaybetmesinin ardından ölümü esnasında evde bulunan eşi Ali Ö., yakınları Didem Ö. ve Emrah Ö. hakkında “kasten öldürme” ile “intihara yönlendirme”, Sakine P. hakkında ise “suç delillerini yok etme” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Koçak’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada karar 15 ay sonra çıktı. Kararda şüpheli ve mağdur ifadeleri ile olay yeri inceleme ile otopsi raporuna da yer verildi.



“Sezay’ı darp ettiler”

Kararda aktarılan mağdur vekilinin dilekçesinde, olay günü Koçak’ın evde bulunan Ali Ö. ile Didem Ö. ve Emrah Ö. tarafından fiziksel ve sözel şiddete maruz kaldığı belirtildi. Üçünün birlikte Sezay’a saldırdığı yer verilen dilekçede, “Evden kaçmak istemesine engel oldukları, Sezay’ın elinde bulunan ve boşanma davasında delil olarak kullanacağı delilleri almaya çalıştıkları, Sezay’ı darp ettikleri, bu sebeple Sezay’ı kasten öldürme suçundan sorumlu tutulmaları gerektiğini talep ederiz” ifadelerine yer verildi.



Yeterli delil bulunamadı

Yapılan soruşturma neticesinde mağdur vekilinin iddialarını destekleyecek her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı aktarılan kararda, “Evde bulunan şikayetçi olunan kişiler ile Efe Ö.’nün müşteki iddialarını doğrulamadığı, yapılan ölü muayene incelemesi ve otopsi sonucunda müşteki vekilinin iddialarını doğrular delil ve emare bulunmadığı, dosya kapsamında bulunan diğer deliller arasında da müşteki vekilinin iddialarını destekleyecek kamu davası açmaya yeterli delil bulunmadı” denildi.



“Kendi iradesi ile kendisini boşluğa bıraktı”

Kararda şüpheli ölüm üzerine yapılan soruşturma neticesinde Koçak’ın genel beden travmasına bağlı iç organ hasarı ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Düşme şekli ve düştüğü yerin balkona olan uzaklığı dikkate alındığında Koçak’ın kendi iradesi ile balkondan kendisini bıraktığı aktarılan kararda, “Olayda müteveffanın intihar etmesi için kendisini yönlendiren, teşvik eden olmadığının anlaşıldığı, şüphelinin üzerine atılı suçu işlemediği ve müteveffanın yaşadığı psikolojik buhran sonucu kendi iradesi ile balkona çıktığı ve kendisini boşluğa bırakması sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı” ifadeleri kullanıldı.



Olayın geçmişi

Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Ö.'ye boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sezay’la eşi arasında çıkan kavganın aldatma meselesinden dolayı çıktığını ileri sürülürken, Koçak ailesi kızlarının intihar etmediğini, evde bulunan kişiler tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 2 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Ö., savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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