Nurdağı’nda ticari araç yayaya çarptı: 1 yaralı

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Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Nurdağı Osmaniye Karayolu üzerinde Ziraat Bankası Kavşağı’nda yaşandı. İddiaya göre H.A. (57) yönetimindeki 46 DJ 098 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Mahmut Özcan’a (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Özcan, yaralandı.

Kazada yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Özcan’ı, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan Özcan, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep’e sevk edildi.

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