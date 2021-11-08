Lisanslı depo, antep fıstığının değerine değer katıyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığını devlet garantisi altında tüm risklere karşı sağlıklı ve güvenli şekilde koruma altına alan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun, ürünün değerine değer kattığını ifade etti.

GTB tarafından, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) destekleriyle, Gaziantep’te hizmete kazandırılan Türkiye’nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposu ürün kabul işlemlerini sürdürüyor. Açılışı bu yıl haziran ayında yapılan ve ürün kabul işlemlerine başlayan Antep Fıstığı Lisanslı Depo’nun sağladığı avantajlar hakkında açıklamalarda bulunan GTB Başkanı Akıncı, finansmana kolay erişim imkanının yanı sıra; nakliye, kira ve analiz gibi çeşitli devlet destekleri sunan lisanslı deponun fıstığın geleceğine kazandırılmış en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip tesise, kuru kırmızı kabuklu, kırmızı kavlak ve boz kavlak antepfıstığı çeşitlerinin kabul edildiğini aktaran Akıncı, GaziantepNizip Karayolu 10. kilometresinde hizmet veren tesise randevu almaksızın tüm üretici ve tüccarların ürün teslimatlarını kolay bir şekilde yapabileceklerini dile getirdi. Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep’te kurulan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun sektörde önemli bir eksikliği giderdiğine vurgu yapan Akıncı, şu açıklamalarda bulundu:

“Antep Fıstığı Lisanslı Depo borsamızın vizyon projelerinin en başında geliyordu. Zira, Antep fıstığı; sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşiminin yüksek olmasının yanı sıra artık özel önem arz eden bir endüstri ürünü. Antep fıstığının üretim alanlarının gelişmesine paralel olarak rekoltesi de her geçen yıl artmakta. Bu nedenle sektörde, ürünün sağlıklı bir şekilde depolanması, üreticiler açısından kolay pazarlanabilen, finansa kolay erişim imkânı sağlayan ve destek primlerinden yararlanılabilen bir sisteme ihtiyaç duyulmaktaydı. Antep Fıstığı lisanslı depo işte tamda bu anlamda sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir yapı hüviyetinde sektör temsilcilerinin hizmetine girdi. Üreticiye devlet garantisi altında sağlıklı ve sigortalı depoculuk hizmeti sunan lisanslı depo aynı zamanda serbest piyasada oluşan spekülasyonlara ve fiyat dalgalanmalarına karşı da kısa vadede dengeleyici bir mekanizma görevi üstlenecek.”

Antep Fıstığı Lisanslı Depoda, teslimat sonrası hiçbir ürünün birbirine karıştırılmadığını, ürünü teslim eden kişinin istediği zaman ürününü tekrar geri alabildiğine dikkat çeken Akıncı,” Laboratuvar ortamında analizi yapılarak sınıflandırılan Antep fıstığı, çuvallanarak barkod sistemiyle depo içerisindeki farklı kafeslerde koruma altına alınmakta. Diğer lisanslı depoların aksine ürünü hiçbir şekilde karıştırılmayan mudi ürününü istediği zaman tekrar kolaylıkla geri alabilmekte” dedi.

Antep Fıstığı Lisanslı Deponun, arz yığılmasının yaşandığı sezon başlarında ürününü maddi sorunlar nedeniyle elinden çıkarmak zorunda kalan çiftçilere finansman imkânı sağladığını da aktaran Akıncı, üreticilerin lisanlı depoya bıraktıkları fıstıkları karşılığında kendilerine verilen ürün senetleri ile bazı devlet bankalarından 9 ay vade ve sıfır faizle kredi imkanlarından faydalanabildiklerini ifade etti.

Akıncı, finansman imkanının yanı sıra üreticilerin lisanslı depoya ürün teslimatlarında ton başına 100 TL nakliye desteği, ton başına 30 TL depo kira desteği ve 25 TL parti başına analiz desteği gibi çeşitli devlet desteklerinden de yararlanabildiklerini sözlerine ekledi.

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