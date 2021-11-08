111 bin gazi torunu ecdadıyla buluştu

Şahinbey Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı “Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına” projesi kapsamında 111 bin öğrenci ve vatandaş ecdadıyla buluştu.

Şahinbey Belediyesi'nin “Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına” projesi kapsamında 111 bin öğrenci özel uçakla Çanakkale'ye giderek Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarını ve şehitlikleri rehber eşliğinde ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Öğrenci ve vatandaşlar ecdadı ziyareti sırasında birçok ilki de bir arada yaşıyor. İl defa uçağa, vapura binen ve hatta ilk defa Gaziantep dışına çıkan bazı öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.

Çanakkale yüzyılın destanıdır

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere Çanakkale’de verilen destansı mücadelenin tüm Dünya’ya örnek olduğunu belirterek, “Çanakkale bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Çünkü Çanakkale’de yüzyılın destanı, inancın zaferi ile yazıldı. ‘İman varsa imkanda vardır ın canlı bir tezahürüdür Çanakkale. 15 yaşındaki gençlerimiz ve ecdadımız yedi düvele karşı destansı bir mücadele ortaya koymuşlardır. Kışın özellikle yağmur yağdığında, kemiklerin yüzeye çıktığı, kanın kıpkırmızı gözüktüğü, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un; “Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! /Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı./Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı./Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.’’ Dediği yer olan Çanakkale’ye ziyaretler gerçekleştirdik. Ecdadımıza teşekkür ziyareti gerçekleştiriyorsunuz. Türkiye’de yaşayan herkesin mutlaka Çanakkale’yi ziyaret etmesi lazım. Bu nedenle Şahinbey bölgesindeki tüm lise öğrencilerimize Çanakkale’ye ziyaret imkanı sunuyoruz. Uçak ile günübirlik bir ziyaret yapıyoruz ve bu Türkiye’de bir ilk. Öğrencilerimizi edatlarıyla bir araya getirerek tarihlerini öğretiyoruz” diye konuştu.

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