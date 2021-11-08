Kişiye özel Fonksiyonel ve Estetik Rinoplasti

Medical Park Gaziantep Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde rinoplasti olarak adlandırılan burun estetiği uygulamaları, hem estetik beklentilerle uygun açıdan hem de kişiye özel biçimde yapıldığını ifade etti.

Dr. Küçük, yüzün, insanların en çok dikkat çeken bölgesi olduğunu, yüzde bulunan şekil bozukluklarının düzeltilmesinin estetik ve psikolojik açıdan oldukça önemli olduğunu, tıp alanında modern tekniklerin gelişmesi ve yenilikçi yöntemlerin bulunması ile burun estetiği için yapılan burun ameliyatları, günümüz koşullarında geçmişe oranla çok daha basit operasyonlar şeklinde gerçekleştiğini ifade ederek, burun ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması ile kişi hem daha sağlıklı bir şekilde nefes alıp verebildiğini hem de istediği görünümdeki buruna sahip olabileceğini belirtti.

Burun estetiği hakkında bilgiler veren Dr. Küçük, “Rinoplasti (Burun estetiği) en çok ilgi duyulan ve tercih edilen estetik ameliyattır. Estetik görünümlü bir burun çoğu kişinin arzu ettiği bir durumdur. Burunun estetik olarak güzel görünmesi için; yüz hatları ile uyumlu, belirli orantısal özelliklere sahip ve doğal görünümlü olması gerekir. Rinoplasti ile estetik görünüm oluşturulurken organın fonksiyonel özelliklerinin korunması amacıyla dokudaki anatomik bütünlüğün mümkün olduğunca bozulmaması da önem arz etmektedir. Özellikle rinoplasti, kişisel değerlendirme ve planlamalarla organın fonksiyonel özelliklerinin korunduğu sanatsal bir estetik operasyondur” diye konuştu.

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