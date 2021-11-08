MHP’li Taşdoğan mobilya sektörünün sorununa el attı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, mobilya sektöründeki ham maddesi sıkıntısı ve fiyat artışları ile ilgili TBMM'ye araştırma ile soru önergesi verdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, mobilya sektörünün yaşadığı problemleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı. Mobilya sektörü imalatçılarının MDF, kontrplak, sünger, boya, cam, ayna gibi temel hammaddeleri temin etmede sorunlar yaşadığını belirten Milletvekili Taşdoğan’ın verdiği araştırma önergesine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu da imza attı. Taşdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlık divanına yazılı soru önergesi de sundu.



"İhracata kısıtlama getirilmeli"

İstihdam dostu sektör olarak nitelendirilen mobilya sektöründe 36 bin üretici ve 65 bin iş yeri bulunduğunu ve 100 binlerce kişinin istihdam edildiğini önergede ifade eden Taşdoğan, “Sektör temsilcileri, iç piyasadaki hammadde sorununun çözülmesi için MDF ve kontrplak ihracatına kısıtlama getirilmesini, sünger ve boya malzemeleri gibi petrokimya ürünlerinin yatırımlarına ise ağırlık verilmesini talep etmektedir” dedi.

Milletvekili Taşdoğan, Bakan Muş’a "Bakanlığınız nezdinde mobilya üreticilerinin son dönemdeki sorunları ile alakalı bir çalışma grubu/komisyonu oluşturulmuş mudur? Bakanlığınızın mobilyacıların dile getirdiği sorunlar ile ilgili saha çalışması yapılmış mıdır veya planlanmış mıdır? Sıkıntı çekilen ürün veya ürün gruplarıyla ilgili ihracat kısıtlaması planlanmış mıdır? Başta seçim bölgem Gaziantep olmak üzere mobilya üretiminin lokomotifi olan sanayi şehirleri ve bölgelerindeki mobilya sektör temsilcilerimiz ile birlikte çalışma yapmayı planlamakta mısınız? Mobilya üretiminde stratejin öneme sahip ham madde, ürün veya ürün gruplarının ülkemizde üretilmesi için gereken teşvik ve desteklerin sağlanması ile ilgili bir programınız var mıdır?" sorularını yöneltti.

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