Şehit polisin acı haberi Gaziantep´te yaşayan ailesine ulaştı



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) HATAY'ın Hassa ilçesindeki kontrol noktasındaki görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Davut Kaplan'ın (51) acı haberi Gaziantep'in islahiye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı

20 yıllık polis memuru Davut Kaplan'ın şehit olduğu haberi Atatürk Mahallesi'nde oturan eşi Gülcan ve ikiz oğulları Yunus (21) ile Emre (21) Kaplan'a, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve yetkililer tarafından verildi. Aile bireyleri, aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrakları asılan eve gelmeye başladı.

Evli ve üç çocuk babası olan Şehit polis memuru Davut Kaplan'nın cenazesi pazartesi günü Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenecek törenin ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şebaplı Köyü´nde son yolculuğuna uğurlanacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-11-09 01:56:19



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