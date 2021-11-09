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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anka’dan 10 Kasım Atatürk'ü anma günü mesajı

İHA

Anka’dan 10 Kasım Atatürk'ü anma günü mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 83. yıldönümünde minnet, özlem ve şükranla andıklarını söyledi.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu,10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir ve eserleriyle yaşadığı dönemin ötesine damga vuran, bugün de ileri görüşlülüğü ve söylevleriyle Türk Milletinin yolunu aydınlatmaya devam eden eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olduğunu dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, sadece Türk milletinin değil, diplomaside ve siyasetteki görüşüyle dünyanın saygısını kazanan dünya tarihinde önemli bir yere sahip bir lider olduğunu söyleyen Sofuoğlu, “10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile daima yaşayacak olan ulu önderi saygı ve özlemle anıyoruz. O’nun bıraktığı mirası geleceğe taşımak, emaneti olan Cumhuriyetimizi, ilelebet korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Geleceğe güvenle bakabilmek için milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine ulaşma çabasında olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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