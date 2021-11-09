Toprağa gömülü silah ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

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Gaziantep’te toprağa gömülü vaziyette uzun namlulu silah ve bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ihbarın araştırılması sonucunda, toprağa gömülü vaziyette 1 adet valiz, 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 3 adet şarjör, 249 adet fişek, 4 adet bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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