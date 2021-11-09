OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 10 Kasım mesajı Cengiz Şimşek, "Örnek bir komutan ve devlet adamı"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şimşek mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı çağa damga vuran örnek bir komutan ve büyük bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıldönümünde özlem, saygı ve rahmetle andıklarını belirten Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Atatürk'ün bizlere bıraktığı Cumhuriyetimizi daha ileri seviyelere taşımak amacıyla daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Dünyaya örnek kurtuluş mücadelesi

Başkan Şimşek, "Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak için 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı Cumhuriyetle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk milletini kurtarmamış, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesi veren tüm dünya milletlerine de örnek olmuştur. Atalarımızın canları pahasına kurarak bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi yüceltmek bizlerin en önemli görevidir” ifadelerine yer verdi.

Ekonomik zaferler vurgusu

Şimşek'in mesajının son bölümünde ise, "Sanayiciler olarak, Atatürk'ün, 'Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.' özdeyişini kendimize rehber edinerek tüm gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ülke kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.

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