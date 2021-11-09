Başkan Fadıloğlu Atatürk’ü andı Fadıloğlu: “Tüm insanlığın saygısını kazanmış bir önderdir”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu, yurdumuzun kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. yılında bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı. Atatürk’ün milletin kötüye giden yazgısını değiştirdiğini aktaran Fadıloğlu, mesajında “Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş; bayrak, vatan ve hürriyet aşkını tüm dünyaya göstermiş kahraman bir millettir. Milletimiz, büyük bedeller ödenerek kurulan ve bizlere emanet edilen Cumhuriyet’e ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkarak, bunun hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu asla unutmayacaktır. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize; huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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