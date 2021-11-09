Üniversiteli gençlerden küçük öğrencilere büyük sürpriz

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı ile Resim Bölümü öğrencileri Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) dersi kapsamında Asiye Ziylan İlkokulu’nun dış duvarlarını renklendirme etkinliği düzenledi.

GAÜN Öğrencileri, Gaziantep’in Karataş Mahallesi’nde bulunan Asiye Ziylan İlkokulu’nun duvarlarını çeşitli figürler ve çizgi film karakterleri ile boyadı. Yaklaşık 5 saat süren boyama etkinliğini, öğrenciler büyük ilgi ve heyecanla izledi. İlkokul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Gaziantep Üniversitesi Halı Tasarımı Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Damgacı, TDP Koordinatörü Öğr. Gör. Simge Akbaş ve öğrenciler katıldı. Okulumu Renklendiriyorum Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan TDP Koordinatörü Öğr. Gör. Simge Akbaş, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerini toplumsal sorumluluk bilincine sahip olarak yetiştirmeyi, sosyal sorumluluk çerçevesinde bu tür projelerde gönüllü olarak yer almalarını teşvik ederek toplum ile uyum içinde çalışmayı hedeflediklerini belirtti. Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ise, “Eğitim faaliyetlerimize ek olarak TDP projesine katılım sağlayan gençlerin sosyal sorumluluk anlayışı ile farkındalıklarını geliştiren, takım çalışması yapabilen, iletişim ve organizasyon kabiliyetini geliştirebilen ve toplumda fark yaratabilen öğrencilerin yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır” dedi.

Asiye Ziylan İlkokul Müdürü İ. Halil Berk ve Müdür Yardımcısı Nazife Tuğba Yıldırım da, okulun dış duvarlarının çizgi film karakterleriyle renklendirilmesi çalışması ile kendilerine destek sağlayan Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

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