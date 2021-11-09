Spor yaparak felci yendi 3 ay yoğun bakımda kaldı felç oldu, spor yaparak felci yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor yaparak felci yendi 3 ay yoğun bakımda kaldı felç oldu, spor yaparak felci yendi

İHA

Spor yaparak felci yendi 3 ay yoğun bakımda kaldı felç oldu, spor yaparak felci yendi

Gaziantep’te yaşayan 22 yaşındaki Furkan Boz, 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazasının ardından 3 ay yoğun bakımda kaldı. Kazanın etkisiyle kafatası kırılan, kolu ve ayağı felç olan Boz, spor yaparak sağlığına kavuştu.
17 yaşındayken motosiklet sürdüğü sırada ışık ihlali yapan bir araca çarpmamak için manevra yapan Furkan Boz, direğe çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası ağır yaralanan Furkan Boz, 3 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu oldu. Kaza nedeniyle kafatası kırılan, boğazı delinen Boz’un sol kolu ve sol ayağı felç kaldı. Kısa süre fizik tedavi gören ve iyileşemeyen Boz, çareyi spor yapmakta buldu. Şahinbey Belediyesi Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde spor yaparak felci yenen genç, daha önce hiç kullanamadığı ayağını ve kolunu artık rahatlıkla kullanabiliyor. Boz’un şimdiki hedefi ise kolunu ve ayağını daha iyi bir şekilde kullanarak bir işte çalışmak.

“Eskisinden daha iyiyim”
Kaza nedeniyle felç kalan ayağını ve kolunu yaptığı spor sayesinde daha iyi bir konuma getirdiğini söyleyen Furkan Boz, “2017 yılında ağır bir trafik kazası geçirdim. 3 ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Boğazım delindi, kafatasım kırıldı, elim ve ayağım felç oldu. Elim ve ayağım halen felç ama buraya geldikten sonra daha iyi oldum. Yüzde yüzlük bir yol kat ettim. Konuşamıyordum, nefes alamıyordum. Şuanda nefesim ve konuşmam daha iyi durumda. Daha iyiye doğru ilerliyorum. Kaza sonrası kafatasım kırıldı ve platin takıldı. Kaza sonrası fizik tedavi gördüm ancak maddi durumum el vermediği için Yaşar Torun Gençlik Merkezi’ne geldim. Burada kas yaptım, özgüvenim yerine geldi hatta uyku uyuyamıyordum buranın sayesinde rahatladım. Çok şükür şuanda her şey iyi gidiyor. Elim çok kötü durumdaydı, hareket ettiremiyordum ancak şimdi daha iyi durumda elimi rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Ayağım aksıyordu şuanda ayağımda iyi durumda halen aksama var ancak eskisinden daha iyi” dedi.

“Benim bu kadar iyileşmemi sağlayan hocalarım oldu”
Şahinbey Belediyesi Yaşar Torun Gençlik Merkezi’ndeki spor hocalarının tedavisinde büyük katkısı olduğunu söyleyen Boz, hocalarına teşekkür ederek, “Burada ağırlık çalışıyorum, kolumu ve ayağımı güçlendirmeye çalışıyorum. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Benim bu kadar iyileşmemi sağlayan hocalarım oldu. Özellikle Mesut hocam benimle çok ilgilendi. Böyle bir merkezin olmasından dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Salahattin Kaplan’dan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Başkan Salahattin Kaplan’dan 10 Kasım mesajı
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 10 Kasım mesajı
Yurttaki öğrencilerin internet sıkıntısı çözüldü
YEREL HABERLER Yurttaki öğrencilerin internet sıkıntısı çözüldü
Altunkaya'dan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Altunkaya'dan 10 Kasım mesajı
Araziye gömülü valizde silah ve bomba yapımında kullanılan kapsül ele geçirildi
YEREL HABERLER Araziye gömülü valizde silah ve bomba yapımında ...
Üniversiteli gençlerden küçük öğrencilere büyük sürpriz
YEREL HABERLER Üniversiteli gençlerden küçük öğrencilere büyük ...
GSO Başkanı Ünverdi: “Atatürk’ün bıraktığı değerler yol göstericimizdir”
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi: “Atatürk’ün bıraktığı değerler ...
Başkan Fadıloğlu Atatürk’ü andı Fadıloğlu: “Tüm insanlığın saygısını kazanmış bir önderdir”
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu Atatürk’ü andı Fadıloğlu: “Tüm ...
GAHİB Başkanı Kaplan'dan 10 Kasım mesajı Kaplan: "Rahmet ve şükranla anıyoruz"
YEREL HABERLER GAHİB Başkanı Kaplan'dan 10 Kasım mesajı Kaplan: ...
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
YEREL HABERLER Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini ...
OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 10 Kasım mesajı Cengiz Şimşek, "Örnek bir komutan ve devlet adamı"
YEREL HABERLER OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 10 Kasım mesajı Cengiz ...
Toprağa gömülü silah ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Toprağa gömülü silah ve bomba yapımında kullanılan ...
Anka’dan 10 Kasım Atatürk'ü anma günü mesajı
YEREL HABERLER Anka’dan 10 Kasım Atatürk'ü anma günü mesajı
Şehit polisin acı haberi Gaziantep´te yaşayan ailesine ulaştı
YEREL HABERLER Şehit polisin acı haberi Gaziantep´te yaşayan ...
MHP’li Taşdoğan mobilya sektörünün sorununa el attı
YEREL HABERLER MHP’li Taşdoğan mobilya sektörünün sorununa el attı
Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin evine ateş açan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin evine ateş açan ...
Gaziantep’te tarım yerli tohumla güçlendirecek
YEREL HABERLER Gaziantep’te tarım yerli tohumla güçlendirecek
Gaziantep’te TURKOVAC Faz-3 çalışmaları devam ediyor Gaziantep’te TURKOVAC Faz-3 çalışmalarında hedef 6 ayda 200 gönüllü Gaziantep’te TURKOVAC Faz-3 çalışmaları için 29'uncu gönüllüye aşı yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te TURKOVAC Faz-3 çalışmaları devam ...
Çalıştırmak istediği minibüs alev aldı
YEREL HABERLER Çalıştırmak istediği minibüs alev aldı
Kişiye özel Fonksiyonel ve Estetik Rinoplasti
YEREL HABERLER Kişiye özel Fonksiyonel ve Estetik Rinoplasti
111 bin gazi torunu ecdadıyla buluştu
YEREL HABERLER 111 bin gazi torunu ecdadıyla buluştu
Lisanslı depo, antep fıstığının değerine değer katıyor
YEREL HABERLER Lisanslı depo, antep fıstığının değerine değer ...
Prof. Dr. Ayşe Balat: "Bağışlanan her organ bir candır"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ayşe Balat: "Bağışlanan her organ bir ...
GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ihraç etti GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan: “GAHİB, eğitime yönelik desteklerini ve beşeri sermayeye yönelik yatırımlarını sürecek”
YEREL HABERLER GAHİB, Ekim ayında 199 milyon 146 bin dolarlık halı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.