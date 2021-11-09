Fatma Şahin'den 10 Kasım mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83’üncü yıl dönümü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, “Türk Milleti’ne esareti ve himayeyi asla yakıştırmayan ve bağımsızlık meşalesinin ilk fitilini 19 Mayıs’ta Samsun’dan ateşleyen Gazi Mustafa Kemal’i saygı ve rahmetle anıyoruz” ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal’in mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlere ve çocuklara iyi anlatılması gerektiğini belirten Şahin, Atatürk'ün "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyetiin ilelebet yaşatılması ve daha ileriye taşınması için herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu kaydetti. Şahin, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamıdır. İleri görüşlülüğü, irade ve cesareti, azim ve kararlılığı ile de dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yerini almış, askeri bir dehadır. ’Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasına sahip çıkmak bugün hepimize düşen ortak görevimizdir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına kararlılıkla ilerleyen Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız. İstiklal mücadelemizde vatanını ve bayrağını kahramanca savunan, tüm zorlu koşullara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları bozguna uğratacak azim ve kararlılığa sahiptir. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu ve gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, sürekli daha ileriye taşımak için, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesi etrafında birleştiriyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 83’üncü yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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