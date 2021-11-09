GAGİAD Başkanı Koçer'den 10 Kasım mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83.yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, mesajında "Türkiye Cumhuriyeti'nde, bugün kadınerkek çocuk olmak üzere demokratik ve özgür bir şekilde yaşıyorsak bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatan için canını feda eden tüm kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bizlere Cumhuriyeti armağan eden, ilke ve devrimleriyle gönüllerde taht kuran vegönüllerdeki eşsiz yeri hiçbir zaman değişmeyecek olan Büyük Komutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, kazanımlarını artırarak, ülkemizin hak ettiği çağdaş seviyelere taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Milletine duyduğu sonsuz güven ve inançla çıktığı zorlu yolda, tüm halkı bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Gelecek nesillerin de aynı şuur ve inançla bu yakılan bu meşaleyi devralacaklarına ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaklarına olan inancım tamdır. Atatürk,Türk milletinin bağımsızlığının kılavuzu olmuş, Anadolu topraklarından başlayan özgürlük mücadelesinin yapı taşı olmuştur. Unutmayalım ki; yaşadığı çağa damgasını vuran önemli şahsiyetler, fikirleriyle ve büyük eserleriyle anılırlar. Bu kapsamdasevgi, saygı ve özlemle andığımızülkemizin Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle kalbimize yer etmiş Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum. 0 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nun bizlere bıraktığı eserleri geliştirerek, onun yaktığı meşaleyi taşıma gayretini yinelediğimiz bir gündür. Atatürk’ün fikirlerinden, eserlerinden ve cesaretinden aldığımız güçle; bundan sonra da ilkeleri ışığında yolundan hiç ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun niteliklerini gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun “en büyük eserim” dediği ve bin birzorlukla inşa ettiği Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve bu eseri gelecek nesillere tertemiz bırakabilmeliyiz. Bu bizlere verilen en büyük sorumluluktur” ifadelerine yer verdi.

Koçer, mesajının devamında "Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 83.yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadele kahramanlarıyla birlikte, aziz şehitlerimizi ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnet bir kez daha anıyor, değerli hatıralarını şükranla bir kez daha yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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