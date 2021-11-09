Gazeteci Aykut Tuzcu, mezarı başında anıldı GGC Başkanı İbrahim Ay: “Aykut Tuzcu gönüllerimizde güzel hizmetler bıraktı”

Gaziantep Sabah Gazetesi’nin Kurucu Sahibi Aykut Tuzcu, ölümünün 2'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı. Anma etkinliğinde konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, Aykut Tuzcu’un gönüllerinde güzel hizmetler bıraktığını vurguladı.

Gaziantep Sabah Gazetesi’nin kurucu sahibi Aykut Tuzcu ölümünün 2'nci yıldönümü dolayısıyla mezarı başında dualarla anıldı. Anma etkinliğine Tuzcu’nun sevenleri, dostları, Yerel Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nurgül Balcıoğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yerel Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nurgül Balcıoğlu, Aykut Tuzcu’nun yalnızca gazetesinde değil, kentin ekonomisine, kültürüne, sosyal yaşamına da güzel hizmetler veren ve geride kalıcı güzel eserler bırakan bir insan olduğunu vurguladı.



“Hizmetleri saymakla bitmiyor”

Aykut Tuzcu’un gönüllerinde güzel hizmetler bıraktığını ifade eden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, “Aykut ağabeyin Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşunda, bugüne gelmesinde büyük emekleri vardır. Hizmetleri saymakla bitmiyor. Gerçekten gönüllerimizde güzel hizmetler bıraktı. Aykut Tuzcu donanımlı, bilgili, birikimli bir insandı. 2 yabancı dili vardı. Ulusal basının yanı sıra yabancı basını da takip eden bir misyonu vardı. Renkli bir kişiliği vardı. Duruşu, ilkeleri vardı. Biz kendisini saygıyla, özlemle yad ediyoruz. Yine yanı başında yatan 1995 yılında kaybettiği babası merhum Osman Tuzcu’yu da saygıyla yad ediyorum. O da yine cemiyetimizin kurucuları arasındadır. Bizler kendilerinden razıydık, İnşallah Allah da onlardan razı olur” diye konuştu.

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