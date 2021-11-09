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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk ve Fransız basınının gözünden Antep Savunması

İHA

Türk ve Fransız basınının gözünden Antep Savunması

Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi düzenlendi.
Antep Savunması’nı unutturmamak, kahramanların anısını yaşatmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesince organize edilen, 19191921 yılları arasında mücadelenin verildiği günlerde basında Anadolu’nun mücadeleye bakışı ve desteği, Fransızların ise haksız işgal hakkındaki görüşlerini belirten özel haberlerin bulunduğu dergi ile gazete örneklerinin yer aldığı sergi, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Ferit Bey Sergi Salonu’nda düzenlenen törenle açıldı.
Sergi açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Sergi 20 Aralık'a kadar açık
10’u orijinal nüshası olmak üzere toplamda 42 belgenin olduğu ve birçok yeni evrakın ilk kez sergilendiği sergide, emperyalist Fransız yönetimine karşı yürütülen destansı mücadelenin gazetelerdeki yeri aktarılıyor, işgalcilerin Gaziantep’i neden işgal ettikleri, iklim koşulu zorlukları, coğrafi önemi konuları işleniyor. Tarihçi Murat Dağ ve İsmail Hakkı Üzüm tarafından hazırlanan sergi, 20 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

"Unutursak yaşananlar tekrarlanır"
Açılışta konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiyi hazırlayanlar ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Unutur, çıkarılacak dersleri çıkarmazsak bu yaşananlar tekrar yaşanabilir. Bizim unutmadan unutturmadan yüz yıl önceki bu ruhu ve bilinci gençlerimize iyi anlatmamız lazım. Bu yüzden müzelerimiz çok önemli. Müzelerimizde yaşananları, çıkarılacak derslerle ikinci yüzyıla hazırlanmamız gerekiyor. Elbette kendi şehrimizi seviyor ve doğduğumuz topraklar önemli ama Fransızların gazetelerinde o gün ki çıkan haberler en büyük delil ve ispat” ifadelerini kullandı.
Gaziantep Valisi Davut Gül ise konuşmasında Gaziantep’in kurtuluşunun yüzüncü yıldönümüne sayılı günler kaldığını belirterek, “Bugün de yüzyıl önceki hem Türk hem Fransız haberlerine bakıyoruz. Tarihe not düşülecek işler yapmak lazım. Yüz yıl önce yapıldı biz de şu anda onları sergiliyoruz” dedi.
Açılışından ardından Müze Müdürü Murat Dağ, protokol üyelerine sergiyi gezdirdi.

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