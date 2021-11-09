GTB başkanlarından 10 Kasım mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, İstiklal mücadelesinin baş komutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, tüm dünya milletlerinin sevgi, saygı ve takdirini kazanmış büyük bir fikir ve devlet adamı olduğunu belirten GTB başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Tarih sayfalarından silinmek istenen bir ulusun; azim, cesaret ve kararlılıkla küllerinden yeniden doğmasına önderlik eden, kurtuluş destanını tarihe altın harflerle yazdıran Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuz vatan sevgisi ve bu uğurda verdiği kutlu mücadeleyle sadece Türk Milletinin değil, aynı zamanda tüm dünya milletlerinin de ebedi sevgi ve saygısına mazhar olmuş örnek bir kişiliktir. İnsanlık tarihinin unutulmaz komutanları arasında yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarih sahnesinde insanlık onuru ve dünya barışına verdiği önemle de seçkin bir lider olarak ön plana çıkmıştır. Atatürk, Çanakkale Zaferi sonrası Anzak askerlerinin ailelerine hitaben kaleme aldığı mektubundaki “Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar! Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” cümleleriyle insanlık onuruna ve idealine ne kadar önem verdiğini tüm dünyaya bir ders olacak şekilde ortaya koymuştur. Ülkesinin istiklali ve istikbali için sayısız hizmetler veren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'En büyük eserim' diyerek gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak milletçe en asli görevlerimizin başında gelmektedir. Ulu Önder’in ‘Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir' sözlerinden hareketle onun ilke ve inkılapları doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye ülküsüyle her alanda var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Tüm bu düşüncelerle, 83 yıl önce aramızdan ayrılan istiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

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