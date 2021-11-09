Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te, tarlasını sürmek için kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan çiftçi Halil İbili, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi kırsal Damlacık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki Halil İbili, sabah saatlerinde tarlasını sürmek için traktörüne binerek evinden çıktı. Evden çıktıktan sonra Halil İbili'nin uzun süre eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları, tarlaya gittiklerinde traktörün devrildiğini ve talihsiz çiftçinin altında kalarak ağır yaralandığını gördü. Yaşanan olayın ardından ağır yaralanan çiftçiyi traktörün altından çıkaran köylüler, durumu, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.



Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Halil İbili'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Talihsiz çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halil İbili'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Şahinbey ilçesi Damlacık Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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