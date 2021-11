Özkeçeci'den 10 Kasım mesajı

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının senei devriyesinde rahmetle ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özkeçeci mesajında, "İleri görüşlülüğü, milli mücadeledeki kararlılığı, vatanına olan sevgisi ile adını tarihe altın harflerle yazdıran Ulu Önderimiz; Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmakla kalmamış eğitime, bilime, sanata, geleceğimizin umudu gençlere ve kadınlara verdiği önemle devletimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için çabalamıştır. Başkomutanımızın, "İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal İkinci Mustafa Kemal, onu ‘ben’ kelimesiyle ifade edemem; O, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ideal için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal O’dur!’ sözünden hareketle 1938’den bu yana geçen 83 yılda O’nun fikirlerini ve duygularını anlıyor; bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizi yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni fikirlerle büyük ideallerimiz uğruna; damarlarımızda bulunan asil kan ve savaşçı ruhumuzla her geçen gün büyüyen, gelişen bir Türkiye olarak kadını, çocuğu, yaşlısı, genci demeden açtığı yolda bugünde durmadan, dinlenmeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gösterdiği hedefe emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, saygı ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

