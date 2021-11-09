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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN’de organ bağışı çağrısı

İHA

GAÜN’de organ bağışı çağrısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi bünyesinde, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen Organ ve Doku Bağışı Haftası Etkinliğinde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, organ ve doku bağışı çağrısında bulundu.

GAÜN Böbrek Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban, öğretim elemanları ve GAÜN Organ Nakilleri Öğrenci Topluluğu üyelerinin de katıldığı programda, organ bağışının önemini vurgulayan iki kısa film izlendi. Konuşmaların sonrasında Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat tarafından Ayşe Kaplan ve annesine çiçek takdim edildi. Sonrasında, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek Nakli Hastanesi bahçesine, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Tuğrul Alpaslan Damgacı tarafından oluşturulan böbrek şeklindeki tasarıma menekşe dikildi. Program, balon uçurma etkinliği ile son buldu.

Prof. Dr. Özaydın programda yaptığı konuşmada, “Konu sağlıksa gerisi teferruattır. Sağlıklı kalmanın yolunu arayacağız. Bir diğer davetim ise diğergamlık yani başkalarının dertleriyle, dertlenmeyi size tavsiye ediyorum. Bu çok önemli. Hadiste de belirtildiği üzere, ‘Veren el alan elden üstündür” dedi.

“30 bini aşkın hasta nakil bekliyor”

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ise, Türkiye’de, böbrek nakli bekleyen hasta sayısının 30 bini aştığını belirterek, organ naklinin yaşam kalitesi ve hayatı idame etmek açısından çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Balat konuşmasının devamında, “Hastalar, haftada üç gün 4’er saat diyalize giriyor. Makine olmadan ya da karın diyalizi yapılmadan hayatlarını sürdürmesi mümkün değil. Bu hastalar bir organ bekliyor. Organ bağışı yoksa biz her yıl bu hastaların yarısını bir sonraki yıl belki aramızda göremeyeceğiz. Gelin biz de organ bağışı ile bu hastalarımıza umut olalım” ifadelerini kullandı.

“Bağışlanan organ yeni bir yaşam demek”

Gaziantep’te yaklaşık bin 500 kadar kronik böbrek hastası olduğu bilgisini aktaran Gaziantep Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki de, hepsinin aslında birer nakil adayı olduğunu belirtti. Naklin, canlı ve kadavradan yapılabildiğini ifade eden Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, “Kadavra oranlarımızda son iki yılda çok ciddi düşme var. 20182019 yılına bakıldığında yaklaşık bin kişi bu konuda bağışçı olmuş. Geçen yıl 146, bu yıl da 63 yani sayı açısından da çok kötü durumdayız. Son dönemde yapılan nakillerin büyük bölümü canlı donörlerden yapılmış. Bağışlanan organ yeni bir yaşam, insanlara umut demek” şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından organ nakli gerçekleştirilmiş Ayşe Kaplan ise duygu ve düşüncelerini paylaştı. Hastayken her şeyin kısıtlı olduğunu ifade eden Kaplan, “Makinede, haftada üç gün diyalize giriyordum ve bu hayat kalitemi çok kötü etkiledi. Şu an iyi durumdayım. Sevdiğim her şeyi yiyip, içebiliyorum. Herkesin organ bağışı konusunda bilinçli olmasını ve organ bağışına destek vermesini istiyorum” diye konuştu

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