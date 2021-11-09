Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (5)

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ENKAZ BÖLGESİNDE 264 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

AFAD, Malatya´da çöken iki katlı binanın enkazında 264 kişilik ekibin görev yaptığını duyurdu.

AFAD´dan yapılan açıklamada arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgesinde Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır ve Kahramanmaraş´tan gelen AFAD ekipleri ile itfaiye, UMKE ve STK´lardan toplam 264 personelin enkazda görev yaptığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-11-09 20:57:52



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