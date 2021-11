Sanko'dan 10 Kasım mesajı SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı: “Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak demek, Türkiye Cumhuriyeti’ni anlamak demektir”

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak demek, Türkiye Cumhuriyeti’ni anlamak demektir” dedi.

Asyalı, İstiklal Savaşı’nın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için her alanda emsali görülmemiş bir mücadele veren Mustafa Kemal Atatürk’ün, aynı zamanda millet olma şuurunu da güçlendirerek, “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu anımsatan Asyalı, şöyle devam etti:

“Türk milletini hak ettiği onurlu ve bağımsız yaşama seviyesine çıkarma konusunda, üstün bir çaba ve mücadele azmi gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, büyük bir vefa ve gönül borcumuz olduğu şüphesizdir. Büyük Atatürk ilkeleriyle, fikirleriyle, hedefleriyle ve milletine emsalsiz sevdasıyla hayranlıkla anılacak, her zaman öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak demek, Türkiye Cumhuriyeti’ni anlamak demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iftiharı olmakla birlikte, ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişidir. Bir matem döneminden ziyade bir muhakeme günü olan 10 Kasım günleri, Aziz Atatürk’ün her yönüyle bilinmesi ve özümsenmesi açısından önemli bir zamana işaret etmektedir. Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyen, en zor anlarda olamaz denilenleri olur hale getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz.”

