Kılıç’tan 10 Kasım mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinde Türk Milletinin pusulası olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bugün bizler, Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyorsak bu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Türk milletinin, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde yaktığı kurtuluş meşalesini zaferle taçlandıran Atatürk, millet iradesine dayalı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak, yepyeni bir devir açmıştır. Atatürk’ün genç nesillere emanet ettiği ve ‘En Büyük Eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni anlamak ve değerlerini her koşulda korumak, O’nun düşünceyi benimseyerek yaşamak, Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Her 10 Kasım atmosferinin ruhumuzda oluşturduğu mateme rağmen, taşıdığı anlam bakımından 10 Kasımlar Atatürk'ün fikirlerinin en iyi şekilde anlaşılarak tatbik edileceği günler olarak kalmalıdır. Bizler 'Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir' sözü ile hedefimizi çizen Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bırakmış olduğu bu güçlü mirasın yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillerin de aynı şuur, inanç ve kararlılıkla bayrağı devralacaklarına ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaklarına olan inancımız ve güvencimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Başkomutan, Eşsiz Devlet Adamı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümünde, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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