Gaziantep’te kaza sonrası can pazarı: 14 yaralı Kaza geçiren servis şoförü hüngür hüngür ağladı Şok geçiren velileri polisler sakinleştirdi

Gaziantep’te öğrenci servisi ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrası öğrenci servisi şoförü hüngür hüngür ağladı. Kazanın şokuyla ağlayan öğrenci velilerini ise trafik polisleri sakinleştirdi.

Kaza, Şehirgösteren Mahallesi Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi önünde yaşandı. İddiaya göre, 27 S 0184 plakalı öğrenci servisi, dönüş alacağı esnada önüne çıkan 27 H 0658 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Süratli olan halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yattı. Halk otobüsünün içinde fazla yolcunun olmaması facianın önüne geçerken servisteki öğrenciler ile şoför şok geçirdi. Kazada çoğu öğrenci 14 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişileri ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.



Şoför hüngür hüngür ağladı

Kaza sonrasında şok geçiren servis şoförü hüngür hüngür ağladı. Ağlayan şoförü yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayı duyar duymaz olay yerine gelen telaşlı öğrenci velileri de büyük şok yaşadı. Birçok veli gözyaşlarını tutamazken ağlayan velileri trafik polisleri sakinleştirdi. Öğrencilerin durumunun iyi olduğunu söyleyen polisler, velileri teskin etti.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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