Antepsan’dan 10 Kasım mesajı

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83’üncü yıl dönümünde saygı, rahmetle andıklarını söyledi.

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, “Tam bağımsız Türkiye’yi milletimize armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak, yaşamak ve yaşatmak en büyük görevimizdir. Bizlere bıraktığı değerler nesilden nesile en büyük emanetimiz ve yol göstericimizdir. Atamızın izinde yürümeye devam edecek, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine birlik ve beraberlik içerisinde daha fazla çalışarak ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 83 yıl önce ebediyete uğurladığımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.