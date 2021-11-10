GAÜN’DE öğrenciler Atatürk anısına koştu

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83’üncü yıldönümü nedeniyle GAÜN Atatürk Anıtı önünden başlayarak Atatürk Koşusu düzenlendi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın başlama işaretiyle başlayan, yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Geleneksel Atatürk Koşusuna; üniversite öğrencilerinin yanı sıra, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan da öğrenciler katıldı. Geleneksel olarak düzenlenen Atatürk Koşusunda konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Atamızı rahmetle andığını belirterek, “Atamızı rahmetle anıyoruz. O’nun bize emanet ettiği gençlerimizle geleneksel olarak düzenlediğimiz Atatürk Koşusunu başlatıyoruz. Atatürk, Cumhuriyetimizin çimentosudur. Bize bıraktığı bu ülkeyi asla kimseye bırakmayacağız. Bayrağımızı daha yükseklere çıkartacağız” dedi.

“Atamızı yaşatmaya devam edeceğiz”

Çocuklarımızın Atatürk’ün bizlere bıraktığı emaneti olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özaydın, “Çocuklarımızla gerek spor etkinlikleri gerek sempozyum, şiir günleri ile Atamızı anıyoruz. Allah Atamızı nur içinde yatırsın, rahmet eylesin. O’nun bıraktığı Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk’ü anma günümüze sadece kendi öğrencilerimiz değil Gaziantep’teki çok sayıda okuldan öğrenci katıldı. Bu da bizim Gaziantep ile birlikteliğimizin bir göstergesidir. Milli Eğitim camiası, öğretmenlerimiz, spor hocalarımız başta olmak üzere bu etkinliğe katıldıkları için teşekkür ediyorum. Nice koşularda Atamızı yaşatmak için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Koşu finalinde; Minik Erkekler kategorisinde birinci olan Mehmet Mustafa Demir’e ve ikinci olan Salih Özdemir’e kupa ve madalyaları Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından verildi. Minik Kızlar kategorisinde Elif Naz Bozkurt birinci olurken, Emine Nur Uygur ikinci, Selda Nisa Karayılan üçüncü ve Emelse Kaya dördüncü oldu. Kupa ve madalyaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat tarafından verildi. Yıldız Kızlar kategorisinde Elif İlkay Çerçiler birinciliği alırken, Neziha Muslu ikinci, Kader Bilgin üçüncü, Betül Cemre Geliş dördüncü oldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş tarafından kupa ve ödülleri takdim edildi. Genç Kızlar kategorisinde Sıdıka Karacoğlan birinci, Melis Ece Caymaz ikinci, Özge Yıldız üçüncü, Sibel Alıcı ise dördüncü oldu. Kupa ve madalyaları Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hacı Murat Şahin tarafından takdim edildi. Genç Erkekler kategorisinde ise Salih Keksöz birinci olurken, Mustafa Polat ikinci ve Mustafa Bakır üçüncü oldu. Kupa ve ödülleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek tarafından verildi. Master Erkek kategorisinde de Harun Esen birinci olurken, Uğur Yeşil İkinci, Bülent Yavuz üçüncü oldu. Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Oğuz Satıcı tarafından kupa ve ödülleri verildi.

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