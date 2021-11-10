Kamyonette 1480 litre etil alkol ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonda bir kamyonetin kasasında 1480 litre etil alkol ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki yapımı için etil alkol getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları kamyoneti kent merkezinde durdurdu. Arama yapılan kamyonetin kasasında 1480 litre etil alkol ile 161 litre dökme alkol ele geçirildi. Alkole el koyan ekipler, ismi açıklanmayan kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı. Şüpheli sorgulamak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-11-10 15:22:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.