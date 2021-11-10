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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Kolej Vakfı’nda hüzünlü 10 Kasım

İHA

Gaziantep Kolej Vakfı’nda hüzünlü 10 Kasım

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83.yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün kademelerinde anma törenleri düzenlendi. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy ve mütevelli kurulu üyelerinin de katıldığı törenlerde öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü.
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. Yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında anma töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından sabahın erken saatinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çiçekler bırakıldı. Yaşayan Atatürk Sergisinin de düzenlendiği anma törenlerinin ardından GKV Özel Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan anma töreni gerçekleştirildi. Törene Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri Celal Ersoy, Osman Kıratlı, Aysel Tokatlı, Ali Çayırlı ve Galip Renklidag’ın yanı sıra GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, okul idareci ve öğretmenler katıldı. GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet yaptığı konuşmasında Atatürk’ün gerçekleştirdiği ilkleri ve yaşamından kesitleri anlatarak “Yine bir 10 Kasım, matemlerin en büyüğünün yaşandığı 10 Kasım Bu güne anlam kazandıran büyük önder, komutan, lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Unutmadık, unutmayacağız, saygı ve minnetle anıyoruz ve anacağız. Türk ulusunun en büyük kaybının üzerinden tam 83 yıl geçti. Vatan elden gidiyordu. İşgal vardı, eziyet vardı, çile vardı, her yeni gün karanlıktı. Karanlıklara güneş oldu, Büyük Önder Atatürk. milleti için çağdaş uygarlığa giden aydınlık bir yol açtı. O cephelerin komutanı, O cumhuriyetimizin ilk cumhurbaşkanı, O milletine çağdaş yaşamı sunan eşsiz bir liderdi. 'Bizim çocuklarımız geleceğin mimarlarıdır' dedi. Dünyanın tek çocuk bayramını çocuklara hediye etti. 'Köylüler milletimizin efendisidir' dedi. Teknolojiyle tanıştırdı çiftçileri. Gençlere 'Ey Türk Gençliği Birinci vazifen, Türk İstiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir' dedi. Gençliğe emanet etti, Cumhuriyeti 'yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' dedi. Geleceği Öğretmenlere emanet etti. İlkelerini belirledi, yol haritasını çizdi ve uygulamaya başladı. Meşaleyi yaktı ve meşaleyi taşıma görevini bizlere bıraktı. Dünya Uluslarının da özgürlük mücadelesine ilham kaynağı olan Büyük Önderimiz, Atatürk’ümüzün, fikirlerini hep yaşatacağız. Söz veriyoruz,10 Kasım 1938’de saat dokuzu beş geçe aramızdan ayrılan atamızı hiç unutmayacağız. İlkelerine ve devrimlerine her zaman bağlı kalacağız. Türk ulusunu ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek bağımsız olarak yaşatacağız. Saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.
GKV’li öğrencilerin Atatürk sevgisi duygulandırdı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83.yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen anma etkinliklerinde yapılan konuşmaların ardından sahne alan öğrenciler Atatürk’ün gençliğe seslenişi, Gençliğin Atatürk’e yanıtını seslendirerek salonda bulunanları duygulandırdılar. Atatürk’ün sesinden Selanik Türküsü belgeselinin ardından yaşamından kesitlerin yayımlandığı Atatürk Belgeseli büyük beğeni topladı. GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği Atatürk Oratoryosunda öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatırken AnneKız Skeci ve öğrencilerin sahnelediği zeybek oyunu büyük beğeni topladı. GKV Öz Anaokulu öğrencilerinin sahnelediği Atatürk Sevgisi Oratoryosunun ardından salon etkinlikleri son buldu. Etkinliklerin Atatürk haftası boyunca devam edeceği de açıklandı.

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